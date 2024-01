Trading-Chance Netflix: selling on good news?

Werbung

Im vorbörslichen Handel reagiert die Netflix-Aktie mit plus zehn Prozent auf die gestern nachbörslich vorgelegten Ergebnisse des vierten Quartals nebst Ausblick. Damit liegen die zumindest zum Teil guten Nachrichten auf dem Tisch … es wäre gut möglich, dass diese bullische Reaktion vorerst das Ende der Aufwärtsbewegung markiert: eine antizyklische Trading-Chance Short.

Das vierte Quartal ist meistens nicht besonders ergiebig für den Streaming-Dienst und Filmproduzenten Netflix. Daher nahm man den Umstand, dass die durchschnittliche Prognose von 2,21 US-Dollar Gewinn pro Aktie mit 2,11 US-Dollar verfehlt wurde, gelassen hin. Zumal zum einen Netflix selbst 2,15 US-Dollar avisiert hatte, so dass man da nicht weit vom eigenen Ausblick entfernt war und der Umsatz mit 8,83 Milliarden US-Dollar passte. Das hätte dennoch nicht zu einem derart starken Plus im vorbörslichen US-Handel geführt, wäre da nicht der Ausblick auf das laufende, erste Quartal 2024:

Der Ausblick ist gut, aber nicht umwerfend

Da sieht Netflix einen Gewinn pro Aktie (engl. Earnings per Share oder EPS) von 4,49 US-Dollar, die Analysten lagen da bislang bei 4,19 US-Dollar. Das ist nicht dramatisch mehr. Aber in einem Umfeld wie aktuell, das von zunehmender Sorglosigkeit und Euphorie geprägt ist, kann auch das für einen gewaltigen Satz nach oben reichen. Die Frage ist indes, ob dieser Kurssprung „Kinder kriegt“, sprich ob die Aktie danach wirklich noch allzu weit und lange weiter steigt, denn:

Sie ist in den letzten drei Monaten bereits immens gestiegen, gerechnet vom Zwischentief Ende Oktober bei 344 US-Dollar macht der Anstieg inklusive des momentan vorbörslich erreichten Gewinns sagenhafte 55 Prozent aus. Und damit läge die Aktie fast genauso weit über dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, das gestern, vor den Zahlen, bei 491 US-Dollar gelegen hatte. Auch, wenn einige Experten ihr Kursziel nach diesen guten, wenngleich durchaus nicht umwerfenden Zahlen anheben: Dass damit der Schnitt auch nur auf den momentan vorbörslich erreichten Kurslevel steigt, ist wenig wahrscheinlich. Damit nicht genug:

Mit überkaufter Markttechnik eine markante Widerstandszone erreicht

Unser längerfristiger Chart auf Wochenbasis zeigt, dass die Netflix-Aktie mit dem jetzt erwarteten Kurssprung (der bereits in die Derivate eingepreist ist, so dass das unten vorgestellte Short-Zertifikat schon entsprechend niedriger notiert) an das untere Ende der Widerstandszone gelaufen ist, die sich aus den oberen Wendepunkten der Seitwärtsbewegung zwischen Anfang 2020 und Sommer 2021 ergibt und zwischen 549 und 593 US-Dollar liegt. Zwar könnte Netflix durchaus bis an das obere Ende dieser Zone vordringen, muss es aber nicht, zumal:

Quelle: marketmaker pp4

Davon abgesehen, dass es nach dieser Reaktion auf Bilanz und Ausblick erst einmal keine neuen Aspekte geben dürfte, die weitere Käufe auslösen müssten, wäre die Aktie mit diesem Anstieg beim RSI-Indikator sogar auf Wochenbasis überkauft, der jetzt, da der Chart dieses Plus ja noch nicht abbilden kann, „nur“ nahe an der überkauften Zone notiert. Das kann Gewinnmitnahmen nach dem Motto „selling on good news“ provozieren … und wenn man bedenkt, dass jetzt wieder sehr viel Optimismus und mit ihm eine sehr teure Bewertung in der Aktie drin ist, ist das für flexible, risikofreudige Trader eine Basis, um sich hier einen antizyklischen Short-Trade zu überlegen.

Eine antizyklische Positionierung für risikofreudige Trader

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 736,710 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,45. Den Stop Loss würden wir bei 630 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche beim momentanen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,09 einem Kurs von ca. 9,60 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Netflix lautet UL9ZED.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 549 US-Dollar, 593 US-Dollar, 701 US-Dollar

Unterstützungen: 485 US-Dollar, 424 US-Dollar, 382 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Netflix

Basiswert Netflix WKN UL9ZED ISIN DE000UL9ZED4 Basispreis 736,710 US-Dollar K.O.-Schwelle 736,710 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,45 Stop Loss Zertifikat 9,60 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

