EQS-News: Durchführung einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Durchführung einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen



25.01.2024 / 20:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wie bereits in der Ad-hoc Mitteilung vom 25.01.2024 berichtet, hat der Vorstand der CHAPTERS Group AG (ISIN: DE0006618309) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts durch Ausgabe neuer Aktien in Höhe von rund 7,7% des Grundkapitals. Insgesamt 587.911 neue Aktien werden an das Management-Team der Fintiba GmbH ausgegeben. Im Dezember 2023 hat die CHAPTERS Group AG weitere 15,1% der vom Management-Team gehaltenen Anteile an der Fintiba GmbH erworben. Hierdurch hat sich die Gesamtbeteiligung an der Fintiba GmbH auf 55% erhöht. Der Kaufpreis wurde teilweise in bar erbracht, der Rest wurde als Verkäuferdarlehen gestundet, welches nun als Sacheinlage eingebracht wird. Jan Mohr, CEO der CHAPTERS Group AG, dazu: "Wir sind seit Mai 2021 Gesellschafter der Fintiba GmbH. Das Unternehmen hat in den letzten drei Jahren ein beeindruckendes Wachstum gezeigt und wir freuen uns sehr, dass wir unseren Anteil erneut von 39,9% auf jetzt 55% erhöhen konnten. Das Management-Team von Fintiba hat hervorragende Arbeit bei der Entwicklung des Unternehmens geleistet und wir sind froh, das Wachstum über die nächsten Jahrzehnten begleiten zu dürfen. Wir freuen uns ebenfalls sehr, dass sich das Management-Team dazu entschlossen hat, das Verkäuferdarlehen als Sacheinlage in Aktien der CHAPTERS-Gruppe einzubringen, um an der langfristigen Wertschöpfung von Fintiba und der CHAPTERS-Gruppe teilzuhaben." Darüber hinaus werden 810.602 neue Aktien gegen eine Einlage von Aktien der Software Circle plc durch mehrere bestehende Aktionäre der Software Circle plc ausgegeben. Jan Mohr fügt hinzu: "Als Aufsichtsratsvorsitzender der Software Circle plc habe ich in den letzten Jahren die Entwicklung der Gesellschaft zu einem „Serial Acquirer” großartiger Unternehmen für Nischensoftware begleitet. Das Team hat Software Circle weiterentwickelt und baut eine Heimat für Softwareunternehmen in Großbritannien und Irland auf. Mit der kürzlich erfolgten Kapitalerhöhung und einer gut gefüllten Pipeline von zusätzlichen Akquisitionsmöglichkeiten ist Software Circle optimal aufgestellt ihre Wachtumsambitionen zu verwirklichen. Die CHAPTERS Group ist seit letztem Jahr Minderheitsaktionär. Wir freuen uns sehr, unseren Anteil auf ca. 29,9% zu erhöhen und so der größte Aktionär zu werden. Software Circle plc ist eine fantastische Ergänzung zu unseren bestehenden Plattformen und hilft uns dabei, unser Ziel, das beste Zuhause für „Mission Critical“-Unternehmen in Europa zu werden, zu erreichen. Die Aktien an der Software Circle plc wurden mit 0,138 GPB pro Aktie bewertet, im Einklang mit dem aktuellen Aktienkurs. Die neuen Aktien der CHAPTERS Group AG werden zu einem Preis von 17,61 Euro je Aktie ausgegeben, was dem Preis der letzten Kapitalerhöhung vom Dezember 2023 entspricht. Die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage wird in den nächsten Tagen im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Eintragung wird für Anfang März 2024 erwartet.

25.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com