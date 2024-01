EQS-News: Semperit startet ins 200-Jahre-Jubiliäumsjahr

EQS-News: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Sonstiges

Semperit startet ins 200-Jahre-Jubiliäumsjahr



25.01.2024 / 08:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Semperit startet ins 200-Jahre-Jubiliäumsjahr Wien, 25. Jänner 2024 – Die Semperit-Gruppe feiert 2024 ihr 200-jähriges Bestehen. Das 1824 gegründete Unternehmen nimmt dieses Jubiläum zum Anlass, um unter dem Motto „200 Years Semperit – Experience for Tomorrow“ seine jahrhundertelange Tradition, aber auch den Weg in eine erfolgreiche Zukunft auf vielfältige Art zu beleuchten. So blickt Semperit auf der heute gelaunchten 200-Jahre-Website www.200.semperitgroup.com auf die Unternehmenshistorie, die eine Geschichte von herausragenden Persönlichkeiten und innovativen Ideen, von durchschlagenden Erfolgen und auch des Meisterns existenzgefährdender Krisen ist. Gleichzeitig werden Lösungen und Menschen präsentiert, die bereits heute an den zukünftigen Erfolgen von Semperit arbeiten. Dazu Semperit CEO Karl Haider: „Unsere eindrucksvolle Geschichte basiert auf starken Erfolgsfaktoren, wie Globalisierung, Innovationsgeist und Kundenorientierung. Gemeinsam mit unserem Semperit-Spirit, der uns immer eine Lösung finden lässt, hat uns das zu einem verlässlichen Partner in einer Welt gemacht, die niemals stillsteht. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern bereits seit 1824. Dieses Erbe werden wir in der Zukunft erfolgreich fortschreiben. Denn mit unseren Produkten und Lösungen halten wir die Technik und Infrastruktur unserer Kunden auch in der Welt von morgen am Laufen. Genau diese Leistungen wollen wir 2024 feiern und dabei unsere Mitarbeiter:innen weltweit vor den Vorhang bitten. Denn ohne unsere Semperitler:innen war und ist unser Erfolg niemals möglich.“ Auf der 200-Jahre-Website werden daher das ganze Jahr 2024 historische und aktuelle Erfolgsgeschichten aus der Semperit-Welt veröffentlicht werden. Im Rahmen des Jubiläumsjahres wird das Unternehmen zudem zahlreiche interne sowie externe Kommunikationsaktivitäten setzen – von Mitarbeiterveranstaltungen über Social-Media-Kampagnen bis hin zu virtuellen Zeitreisen oder Themenschwerpunkten in der Finanzkommunikation.



Für Rückfragen: Bettina Schragl

Director Group Communications, IR and Brands / Spokeswoman

+43 676 8715 8257

bettina.schragl@semperitgroup .com Judit Helenyi

Director Investor Relations



+43 676 8715 8310

judit.helenyi@semperitgroup.com www.semperitgroup.com www.linkedin.com/company/semperit-ag Über Semperit

Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Division Semperit Industrial Applications fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Semperit Engineered Applications umfasst die Produktion von Rolltreppenhandläufen, Fördergurten, Seilbahnringen und weiteren technischen Elastomer-Produkten sowie die Rico-Gruppe und legt den Schwerpunkt auf maßgeschneiderte technische Lösungen. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt in ihren fortgeführten Geschäftsbereichen weltweit rund 4.600 Mitarbeiter. Zur Semperit-Gruppe zählen weltweit 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die Gruppe mit den fortgeführten Geschäftsbereichen einen Umsatz von 779,8 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 100,5 Mio. EUR.

25.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com