Gold: Kurzzeitiges Verkaufssignal aktiv

Geopolitische Veränderungen auf der Welt halten das Kursniveau des Edelmetalls weiter hoch, Notenbanken, vor allem die chinesische, vergrößern konstant ihre Goldbestände und sorgen für ein vergleichsweise stabiles Preisniveau. Dies lässt sich auch anhand der Kursverläufe aus den letzten Monaten gut ableiten, größere Umkehrsignale sind nämlich nicht zu erkennen und halten die Hoffnung auf einen baldigen Ausbruch über die vorausgegangenen Rekordhochs hoch.

Rücksetzer für Einstieg interessant.

Nach aktueller Auswertung dürfte es im Gold-Future lediglich zu kleineren Abschlägen kommen, aus technischer Sicht lässt sich Korrekturpotenzial für das Edelmetall an 1.994 und darunter 1.987 US-Dollar ableiten. Gelingt an dieser Stelle anschließend eine Stabilisierung, könnte das Edelmetall im Anschluss erneut an seine alten Rekordstände um 2.075 US-Dollar in Angriff nehmen. Ein Kurssprung darüber würde entsprechend größeres Kurspotenzial emittieren, dieses könnte sogar bis auf 2.213 US-Dollar heranreichen.