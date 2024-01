TESLA - Das klingt nicht gut! Aktie gibt nach den Quartalszahlen weiter nach!

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 207,900 $ (Nasdaq)

Mit den gestern vorgelegten Quartalszahlen enttäuschte Tesla die Anleger. Die Erwartungen des Marktes wurden auf breiter Front verfehlt. Entsprechend fielen die ersten Reaktionen an der Börse aus. Im frühen Donnerstagshandel gibt die Aktie hierzulande über 6 % nach. Mit den Verlusten setzt die Aktie ihren Abwärtstrend weiter fort, der wiederum die große Unterstützungszone ab 212 USD unter Druck setzt. Kommt es in den nächsten Wochen zu noch deutlicheren Kursverlusten?

Tesla bald wieder bei 150 USD?

Analytisch betrachtet ist die Aktie angeschlagen. Mittelfristig befindet sie sich mindestens in einer großen Korrektur, kurzfristig in einer dynamischen Verkaufswelle. Damit könnten weitere Kursverluste Richtung 190 USD folgen. Selbst eine Beschleunigung des Abwärtstrends in Richtung 150 USD ist nicht gänzlich ausgeschlossen. Ganz so weit ist es jedoch noch nicht.

Ich werde hellhörig!

Auch als Charttechniker darf man sich ab und an ein paar fundamentale Gedanken machen. Mit Blick auf die gestern veröffentlichten Zahlen und das Statement von Tesla machte mich folgende Passage stutzig. Sinngemäß warnte Tesla davor, dass das Unternehmenswachstum in 2024 deutlich geringer als im vergangenen Jahr ausfallen würde. Angeblich befindet man sich zwischen zwei großartigen Wachstumswellen.

Stutzig macht mich bei dieser Aussage die Überlegung, dass der Markt für Elektroautos noch nicht ansatzweise erschlossen oder ausgereizt ist. Der prozentuale Anteil von Elektroautos ist in Deutschland und weltweit weiterhin überschaubar. Das Potenzial weiterer Neukunden entsprechend groß und dann gibt einer der Pioniere auf dem Gebiet quasi eine Absatzwarnung raus? Das klingt für mich wenig überzeugend.

Glücklicherweise sind dies jedoch nur ein paar Gedanken eines Charties. Letztlich ist für den Erfolg im Trading nicht das subjektive Gefühl, sondern das strategische Geschick in Kombination mit dem passenden Risiko- und Moneymanagement entscheidend. Ein Thema, dem wir uns im morgigen Webinar ausführlich widmen werden. Es lohnt sich, um 18:00 Uhr vorbeizuschauen. Hier könnt ihr euch kostenlos anmelden!

Fazit: Die Tesla-Aktie befindet sich derzeit in einem Abwärtstrend und könnte in den nächsten Tagen weiter nachgeben. Solange keine Bodenbildung gelingt, wären in den kommenden Wochen sogar Abgaben in Richtung 160-150 USD möglich. Anleger müssen im aktuellen Umfeld nichts überstürzen.

Trading kannst Du nicht nur lernen, Du musst es auch! Ich helfe Dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Tesla Inc. Aktie Chartanalyse

(© stock3 2024 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)