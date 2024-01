Direkt zum Video auf YouTube

Der Markt wartet mit Spannung auf die heutige Zinsentscheidung der EZB und das Q4 Bruttoinlandsprodukt in den USA. Das sollten heute die zwei marktbewegenden Ereignisse sein. An der Front der Einzelaktien sieht es aktuell für Tesla nicht so gut aus. Zumindest kurzfristig. Aber was ist hier langfristig zu erwarten?

Bei IBM läuft es anscheinend um Längen besser. Nach Zahlen notiert die Akte deutlich höher und nimmt Kurs auf das Allzeithoch. New Street Research hat derweil eine ausführliche Analyse zur Entwicklung der KI-Chips veröffentlicht und hat sich festgelegt, welches Chip-Unternehmen der größte Profiteur in den kommenden Jahren sein wird.