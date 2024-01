Aktien New York: Dow trotzt Intel-Kursrutsch und erklimmt Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Freitag trotz des Kursrutschs von Intel ein Rekordhoch erreicht. Dafür reichte dem US-Leitindex ein moderates Plus. Eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn notierte er 0,15 Prozent fester bei 38 106,83 Punkten.

Die anderen wichtigen Indizes litten stärker unter Intel, da in ihnen noch etliche weitere Chiptitel gelistet sind, die vom enttäuschenden Ausblick des Branchenriesen ebenfalls belastet wurden. Während der marktbreite S&P 500 um 0,09 Prozent auf 4889,95 Punkte nachgab, sank der von Technologiewerten dominierte Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,58 Prozent auf 17 415,31 Zähler./gl/he