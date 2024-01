ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für SAP auf 191 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 168 auf 191 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Jahr 2025 dürfte nicht das Ende, sondern erst der Anfang eines Aufwärtszyklus für das Software-Produkt S/4 werden, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte verwies zudem darauf, dass der Auftragsbestand 2023 auf Jahressicht um 39 Prozent zugelegt habe. Sehr gut habe sich auch das Betriebskapital entwickelt, was für hohe Barmittel spreche./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / 22:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 22:50 / GMT

