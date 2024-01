Shell baut Produktion in Raffinerie in Wesseling um

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die Deutschland-Tochter des Energiekonzerns Shell treibt den Umbau der Raffinerie in Wesseling voran.

Shell Deutschland wolle im Energy and Chemicals Park Rheinland eine Produktionsanlage für Grundöle bauen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Hierfür gebe es eine finale Investitionsentscheidung. Aus Grundölen würden Schmierstoffe wie Motoren- und Getriebeöle hergestellt. Die Rohölverarbeitung werde am Standort Wesseling 2025 eingestellt, aber im Werksteil Köln-Godorf weitergeführt. Die Grundölanlage solle in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts in Betrieb gehen. Sie werde über eine Produktionskapazität von rund 300.000 Tonnen pro Jahr verfügen. Zu den Kosten wollte sich Shell nicht äußern.

