dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Niederlage für Bayer: US-Geschworene sprechen Kläger 2,2 Milliarden US-Dollar zu

PHILADELPHIA - Mit einem Betrag von 2,2 Milliarden Dollar haben US-Geschworene den Agrarchemie- und Pharma-Konzern Bayer zur bisher höchsten Schadenersatz-Zahlung in Prozessen um glyphosathaltige Unkrautvernichter verurteilt. Der an Krebs erkrankte Kläger in Philadelphia nutzte das Mittel Roundup als Landschaftsbauer und auch privat. Bayer will in Berufung gehen. Das Urteil stehe im Widerspruch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und Bewertungen der Behörden, kritisierte ein Sprecher am Samstag.

US-Airline JetBlue könnte Kaufpläne für Billigflieger aufgeben

WASHINGTON - Die US-Airline JetBlue bereitet den Boden für einen möglichen Ausstieg aus dem 3,8 Milliarden Dollar schweren Kauf des Billigfliegers Spirit . JetBlue teilte am Freitag mit, der Deal dürfe aus Sicht des Konzerns ab diesem Sonntag aufgekündigt werden. Zur Begründung hieß es, einige Konditionen der Übernahmevereinbarung aus dem Jahr 2022 könnten möglicherweise nicht innerhalb der vorgegebenen Fristen erfüllt werden.

Holcim krempelt Konzern mit Abspaltung von Nordamerikageschäft um

ZÜRICH - Der Baustoffhersteller Holcim krempelt Konzern mit Abspaltung von Nordamerikageschäft um. Das Geschäft solle als eigenes Unternehmen an die Börse. Gleichzeitig hat Holcim einen neuen Konzernchef ernannt. Damit führt das Traditionsunternehmen den größten Wandel durch seit der Übernahme des französischen Konkurrenten Lafarge 2015, wodurch Holcim zum mit Abstand größten Zement- und Baustoffhersteller der Welt geworden war.

Erste Boeing 737-9 Max nach Inspektion wieder im Dienst

SEATTLE - Drei Wochen nach einem Beinahe-Unglück mit einer Boeing 737-9 Max befördern Flugzeuge des Typs wieder Passagiere in den USA. Alaska Airlines - die Fluggesellschaft, deren 737-9 Max im Flug ein Rumpfteil verlor - setzte am Freitag (Ortszeit) als erste eine überprüfte Maschine zwischen Seattle und San Diego ein.

Lokführerstreik im Güterverkehr der Bahn beendet

BERLIN - Die Lokführergewerkschaft GDL hat den Streik im Güterverkehr der Deutschen Bahn vorzeitig beendet. Das teilte ein Bahn-Sprecher am Sonntagabend mit. Der Verkehr laufe seit 18.00 Uhr langsam wieder an. Im Personenverkehr soll der Streik noch bis Montagmorgen, 2.00 Uhr, andauern. Bis zum 3. März gilt dann eine Friedenspflicht während neuer Verhandlungen, es kommt in dieser Zeit also nach aktuellem Stand nicht zu weiteren Streiks. Die Bahn und die GDL hatten das vorzeitige Streikende und die Friedenspflicht in der Nacht zum Samstag vereinbart. Nach Angaben beider Seiten ist es nun das Ziel, bis Anfang März neue Tarifverträge auszuhandeln.

Spotify wettert gegen Apples App-Store-Pläne: 'Erpressung'

STOCKHOLM - Spotify -Chef Daniel Ek hat Apples Pläne zur Neuordnung des App-Geschäfts wegen neuer EU-Regeln scharf kritisiert. Das Vorhaben sei eine "totale Farce" und müsse von der EU-Kommission abgelehnt werden, hieß es am Freitag in einem Blogeintrag des Musikstreaming-Marktführers aus Schweden. Speziell griff Spotify eine neue jährliche App-Gebühr von 50 Euro-Cent an: "Das ist Erpressung."

Weitere Meldungen -US-Regierung legt Genehmigungen für LNG-Exportterminals auf Eis -USA signalisieren grünes Licht für Kampfjetverkauf an Griechenland -Finanzausgleich umgekehrt: Milliarden-Zusatzkosten der Energiewende -Weniger Windenergie aus der Nordsee wegen überlasteter Netze an Land -Event-Branche sieht Auswirkungen durch Lokführerstreik -Handelsverband: Bahnhofsläden spüren Auswirkungen des GDL-Streiks -Crew-Streik bei Discover beendet - Gewerkschaften zufrieden -Einstieg von Porsche AG beim VfB Stuttgart perfekt -Kartellamt prüft weiterhin TV-Rechte-Ausschreibung der DFL -Selenskyj: Aufwärtstrend bei Eigenproduktion von Waffen und Munition -Datenverkehr im Internet steigt weiter kräftig an -Watzke: DFL-Investor 'auf jeden Fall noch in dieser Saison' -Liberaler schlägt Verfahren zum Schließen von 4G-Funklöchern vor -Grüne Woche verfehlt Besucher-Ziel -Flüge gestrichen - Warnstreik an Flughäfen Leipzig-Halle und Dresden -ROUNDUP/Füllkrug-Dreierpack beschert BVB Rang vier: 3:1 über Bochum -Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt bricht zu erster Kreuzfahrt auf -Watzke über Terzic: 'Weiß nicht, ob ich das so nochmal sagen würde' -Sammer-Job beim BVB ist an Watzkes Zukunft gekoppelt -Babyboomer digital fit, aber lineares TV beliebter als Netflix

