Aktien Frankfurt Ausblick: Leichte Entspannung nach US-Arbeitsmarktschock

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem von Konjunktursorgen getriebenen Rückschlag dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Montag zunächst leicht erholen. Der X-Dax signalisierte für den hiesigen Leitindex rund eine Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,7 Prozent auf 23.580 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich ein Anstieg in ähnlicher Größenordnung ab.

Vergangenen Freitag hatten durchwachsene Geschäftszahlen großer Unternehmen und der US-Arbeitsmarktbericht die Nerven der Anleger belastet. Die überraschend schwachen Jobdaten nährten Zweifel an der Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft, an der bisher alle Probleme mehr oder weniger abzuperlen schienen, erklärte Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management.

Für Unsicherheit sorge zudem die Entlassung der Chefin des Amtes für Arbeitsmarktstatistik durch US-Präsident Donald Trump. Künftig könnten nun durchaus Zweifel an wichtigen Konjunkturdaten aufkommen.

Trotz der jüngsten Kursverluste verzeichnet der Dax im laufenden Jahr immer noch einen Gewinn von rund 18 Prozent. "Die Korrektur war überfällig", sagte denn auch Christoph Geyer, Experte für die technische Analyse von Finanzmärkten. Dabei könnte der schwache Freitag nur ein Vorgeschmack auf das sein, was bis Ende September in einer typischerweise ohnehin eher schwachen Börsenphase noch drohe.

Der Autozulieferer Stabilus wird nach einem schwächeren dritten Quartal vorsichtiger für das Geschäftsjahr 2024/25. Die Erlöse schrumpften in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um fast zehn Prozent. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (Ebit) sank deutlich. Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September 2025 geht das Unternehmen nun vom unteren Ende der jeweiligen Zielspanne aus. Die Stabilus-Aktien fielen im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um 5,7 Prozent.

Einen Blick wert sein könnten die Aktien von Mercedes-Benz , nachdem die Rating-Agentur S&P das Rating "A-1" für den Autobauer zwar bestätigt, den Ausblick jedoch auf "Negativ" gesenkt hatte. Dies signalisiert, dass S&P zwar die aktuelle finanzielle Situation der Stuttgarter als solide einschätzt, aber Bedenken hinsichtlich der künftigen Entwicklung hat.

Die Papiere von Hensoldt könnten nach einer Hochstufung des Analysehauses Jefferies das Anlegerinteresse auf sich ziehen. Deren Experten haben die Titel des Anbieters von Rüstungselektronik von "Underperform" auf "Hold" angehoben und das Kursziel von 60 auf 92 Euro erhöht.

Die Papiere der Lufthansa verteuerten sich auf Tradegate um 1,8 Prozent. Die britische Bank Barclays hatte die Titel der Fluggesellschaft von "Underweight" auf "Equal weight" hochgestuft und das Kursziel von 5,20 auf 7,20 Euro angehoben.

Für die Anteilsscheine von Evotec ging es auf Tradegate um 2,9 Prozent nach oben. Zuvor hatten die Analysten von Van Lanschot Kempen die Aktien des Wirkstoffentwicklers von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft./edh/mis