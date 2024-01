UNITEDHEALTH - Wo könnte man einsteigen?

UnitedHealth Group Inc. - WKN: 869561 - ISIN: US91324P1021 - Kurs: 503,200 $ (NYSE)

Die Aktie des Krankenversicherers UnitedHealth befindet sich in einer jahrzehntelangen Aufwärtsbewegung. Im April 2022 erreichte die Aktie ein Hoch bei 553,29 USD. Am 31. Oktober 2022 kletterte der Wert zwar auf sein aktuelles Allzeithoch bei 558,10 USD, zu einem stabilen Ausbruch über das Aprilhoch kam es aber nicht.

Vielmehr befindet sich die Aktie seit diesem Hoch aus dem April 2022 in einer Seitwärtsbewegung. Diese spielt sich zwischen der Widerstandszone bei 553,29-558,10 USD und dem Unterstützungsbereich um 449,70-445,73 USD ab. Im November 2023 scheiterte der Wert zuletzt an der oberen Begrenzung dieser Seitwärtsbewegung. In der letzten Woche testete sie die kleine Unterstützung bei 483,18 USD.

Wo bieten sich Chancen?

Die UnitedHealth-Aktie befindet sich in einer intakten Seitwärtsbewegung und innerhalb dieser auf dem Weg nach unten. Im Bereich um 449,07-445,83 USD sollte diese Abwärtsbewegung aber enden. Anschließend könnte es zu einer neuen Rally an die obere Begrenzung kommen.

Ein stabiler Rückfall unter 445,83 USD würde aber aus dieser Seitwärtsbewegung eine Topformation machen. In diesem Fall müsste mit einer Abwärtsbewegung in Richtung 356,14 USD gerechnet werden. Dort läge das rechnerische Ziel aus dieser Topformation.

Fazit: In einigen Wochen könnte sich eine gute Chance in der UnitedHealth-Aktie ergeben. Diese Aktie ist ein klarer Kandidat für eine Watchlist. Kurzfristig sollte man aber eher die Füße stillhalten.

UnitedHealth - Aktie

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)