AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero auf Rekordtief nach Ausstieg bei Deliveroo

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Ausstieg aus der Beteiligung an Konkurrent Deliveroo hat am Dienstag den Aktien von Delivery Hero ein Rekordtief eingebrockt. Um bis zu elf Prozent auf 20,095 Euro sackten die Papiere des Essenslieferdienstes am Vormittag ab. Das war der niedrigste Stand seit dem Börsengang im Juni 2017. Unter ihren einstigen Ausgabepreis von 25,50 Euro sind die Aktien schon mehrfach gefallen - das erste Mal im Mai 2022.

Nach etwa zwei Jahren steigt Delivery Hero wieder aus der britischen Lieferplattform Deliveroo aus. Die rund 68 Millionen Aktien hat das MDax-Unternehmen am Vorabend mit einem gut siebenprozentigen Abschlag zum Deliveroo-Schlusskurs vom Vortag platziert. Der Erlös beträgt rund 77 Millionen Pfund.

Den Preisabschlag nannte ein Händler ein "nicht gerade überzeugendes Signal". Bei ihrem Einstieg vor rund zweieinhalb Jahren habe Delivery Hero etwa das Dreifache für den nun veräußerten Anteil bezahlt. Die Papiere von Deliveroo sackten in London um mehr als fünf Prozent ab auf den tiefsten Stand seit September 2023./bek/gl/stk