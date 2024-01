ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hapag-Lloyd auf 'Sell' - Ziel 110 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach vorläufigen Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Umsatz liege im Rahmen seiner Erwartung und der Marktschätzungen, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Zusammenhang mit der Situation am Roten Meer und den gestiegenen Frachtraten sei der Aktienkurs von Hapag-Lloyd im Vergleich zum Wettbewerber Maersk überproportional gestiegen. Er hält dies für nicht gerechtfertigt./tih/ajx

