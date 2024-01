CAC 40: Index mit frischem Rekordhoch

Während Deutschland in 2022 nur wenig wachsen konnte, rutschte es im Schlussquartal 2023 in eine Rezession. Frankreich dagegen präsentiert sich nach Zahlen als neuer Wirtschaftsmotor der Europäischen Union, was sich auch sehr gut an einem frischen Allzeithoch im französischen Leitindex CAC 40 widerspiegelt. Ein erfolgreicher Ausbruch über die Vorgängerhochs könnte ein größeres Kaufsignal generieren.

Hierzu sollten jedoch Wochenschlusskurse mindestens über dem Niveau von 7.653 Punkten implementiert werden, in der Folge könnte der CAC 40 Index mittelfristig an 7.840 und 8.054 Punkte zulegen.

Denkbar wäre aber immer noch ein Scheitern des Ausbruchsversuchs, dieser könnte mit Abschlägen zurück auf den EMA 50 (Woche) bei 7.494 Punkte einhergehen, darunter findet der Index bereits um 7.281 Zählern eine weitere starke Unterstützung vor.

Vollends ins bärische Lager dürfte das Barometer dagegen erst unterhalb von 7.180 Punkten wechseln, dies wäre dann mit Anschlussverkäufen an 6.796 Punkte verbunden.