GNW-Adhoc: KFSH&RC-Madinah wird mit dem renommierten Human Experience Guardian of Excellence Award 2023 von Press Ganey ausgezeichnet

^RIAD, Saudi-Arabien, Jan. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) in Madinah hat den Human Experience Guardian of Excellence Award 2023 von Press Ganey für seine außergewöhnlichen Leistungen im Bereich der ambulanten Dienste im vergangenen Jahr erhalten. Mit dieser renommierten Auszeichnung wurde eine Gruppe von rund 1.500 Gesundheitseinrichtungen weltweit geehrt, die in einem Jahr zu den besten 5 % in Sachen Patientenerfahrung gehörten. Mit dieser Auszeichnung spiegelt Press Ganey, eine weltweit führende Organisation zur Messung und Verbesserung der Patientenerfahrung, das Engagement von KFSH&RC wider, erstklassige Lösungen für die Gesundheitsversorgung und herausragende Patientenerfahrungen in verschiedenen Bereichen der Gesundheitsversorgung in einem integrierten Bildungs- und Forschungsumfeld zu bieten. Als führende Einrichtung, die sich dafür einsetzt, bei der Gesundheitsversorgung den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, hat sich KFSH&RC-Madinah eine bemerkenswerte Position unter den besten fünf Prozent der akkreditierten Gesundheitsdienstleister gesichert, die für hervorragende Leistungen in den Bereichen Patientenerfahrung, Mitarbeiterzufriedenheit, Sicherheit und Qualität der klinischen Versorgung anerkannt sind. Dr. Nizar Khalifa, GM von KFSH&RC-Madinah, erklärte: ?Dieser Erfolg ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Bemühungen, die Patienten in den Mittelpunkt zu stellen, positive Mitarbeitererfahrungen zu fördern und effektive klinische Ergebnisse zu erzielen, und unterstreicht unser Engagement für eine Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau, bei der sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen." Die Zeremonie der Verleihung des Press Ganey Award 2023 wird im Februar bekannt gegeben. KFSH&RC feiert diese Auszeichnung gemeinsam mit seinen engagierten Mitarbeitern, Partnern und der Gemeinschaft und bekräftigt damit sein kontinuierliches Engagement für einen Ansatz, der die Menschlichkeit und eine patientenorientierte Denkweise in den Mittelpunkt stellt. Dies steht im Einklang mit dem Programm zur Umgestaltung des Gesundheitswesens, das in der Saudi Vision 2030 skizziert ist, und trägt aktiv zur Verwirklichung einer gesünderen und lebendigeren Gesellschaft bei. Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre ist weltweit führend in der Bereitstellung spezialisierter Gesundheitsversorgung, treibt Innovationen voran und dient als Zentrum für medizinische Forschung und Ausbildung. Durch strategische Partnerschaften mit prominenten lokalen, regionalen und internationalen Institutionen engagiert sich das Krankenhaus für die Weiterentwicklung medizinischer Technologien und die Anhebung der Gesundheitsstandards weltweit. Über das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC): Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) ist eine führende Gesundheitseinrichtung im Nahen Osten, die sich zum Ziel gesetzt hat, die optimale Wahl für jeden Patienten zu sein, der eine spezialisierte Gesundheitsversorgung sucht. Das Krankenhaus kann auf eine lange Geschichte in der Behandlung von Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie in den Bereichen Organtransplantation, Neurowissenschaften und Genetik zurückblicken. Im Jahr 2023 stufte ?Brand Finance" das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre als das beste akademische medizinische Zentrum im Nahen Osten und in Afrika und als eines der 20 besten weltweit ein. Darüber hinaus wurde es im Jahr 2022 von der Zeitschrift Newsweek als einer der weltweit führenden Gesundheitsdienstleister ausgezeichnet. Im Rahmen von Saudi Vision 2030 wurde am 21. Dezember 2021 ein königliches Dekret erlassen, das die Umwandlung des Krankenhauses in eine unabhängige, gemeinnützige Einrichtung in staatlichem Besitz vorsieht und den Weg für ein umfassendes Transformationsprogramm ebnet, mit dem durch Exzellenz und Innovation eine globale Führungsposition im Gesundheitswesen erreicht werden soll. Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22c5c112- 3a86-42fe-9f41-6b58b16e0d06 °