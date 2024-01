IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Megamarkt Rückenmarksverletzungen: NurExone Biologic und Inteligex erforschen innovative Kombinationstherapie

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Megamarkt Rückenmarksverletzungen: NurExone Biologic und Inteligex erforschen innovative Kombinationstherapie

Für akute und chronische Rückenmarksverletzungen, die vor allem durch Unfälle entstehen und das Leben der Betroffenen erheblich beeinträchtigen, gibt es keine Therapie. Das ist eine große Chance für innovative pharmazeutische Unternehmen wie NurExone Biologic und Inteligex, die sich zu einer umfassenden Forschungskooperation entschlossen haben. Diese wird zum Teil durch ein erhaltenes Eureka-Stipendium finanziert.

Die im Oktober 2023 angekündigte Kooperationsvereinbarung zwischen NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) und Inteligex ist nun offiziell angelaufen. In den nächsten zwei Jahren soll die Zusammenarbeit, die durch das bilaterale israelisch-kanadische Eureka-Programm mit 1 Million NIS (ca. 240.000 Euro) subventioniert wird, dazu dienen, Know-how zu bündeln. Ziel ist es, gemeinsam innovative Therapien für chronische Rückenmarksverletzungen (SCI) und möglicherweise andere Indikationen zu entwickeln. Die Zusammenarbeit richtet sich darauf, die rund 20-jährige Erfahrung von Inteligex mit stammzellbasierten Therapien mit der innovativen Exosomen-Plattform von NurExone zu kombinieren, um eine innovative Hybridtherapie für eine wirksamere Behandlung komplexer Rückenmarksverletzungen zu entwickeln.

Zusammenarbeit bringt Hoffnung für Millionen von SCI-Patienten

Der Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit ist, dass sich sowohl Inteligex als auch NurExone auf die Behandlung von Rückenmarksverletzungen konzentrieren. NurExone hat sich in erster Linie auf die Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen fokussiert, während Inteligex sich auf die Behandlung chronischer SCI richtet. Die Bündelung ihrer Kräfte könnte zu erheblichen Kostensynergien führen und Millionen von Patienten neue Hoffnung geben. Derzeit gibt es keine wirksame Therapie, die auf die Heilung oder Teilregeneration von Patienten mit Rückenmarksverletzungen abzielt. Daher könnten die gemeinsamen Entwicklungen auf einen enorm großen Markt treffen, der im Jahr 2023 auf 7,4 Milliarden Dollar geschätzt wird und eine CAGR von 5,4 % während des Prognosezeitraums (2023-2030)¹ aufweisen soll.

Dr. Paul Bradshaw, CEO von Inteligex², erklärt: "Rückenmarksverletzungen sind die teuerste Erkrankung im weltweiten Gesundheitssystem. Ich glaube, dass ein kombinatorischer, vielschichtiger Ansatz zur Behandlung chronischer Rückenmarksverletzungen, wie er in diesem Projekt verfolgt wird, das Leben der Patienten verbessern und Milliarden von Dollar im Gesundheitssystem einsparen kann. Wenn die Therapie zudem eine einfache Verabreichungsmethode hat, können wir in Länder expandieren, in denen es derzeit massive Hindernisse für jegliche Therapie oder Behandlung gibt, was der Menschheit zugutekommt."

Plattform-Synergien sind ein Gewinn für beide Parteien

Die Unternehmen planen, ihre beiden Technologien noch in diesem Jahr zu kombinieren. NurExone beabsichtigt, eine neue Serie von Exosomen auf der Grundlage der von Inteligex bereitgestellten Zellen zu entwickeln. Mithilfe der ExoTherapy-Plattform von NurExone werden Stammzellen geladen und dann in das geschädigte Gewebe eingebracht, wo sie die körpereigene Fähigkeit zur Selbstreparatur erzeugen oder stimulieren können. Dieser Ansatz könnte zur Wiederherstellung wesentlicher Körperfunktionen führen und die Lebensqualität der Patienten erheblich verbessern.

Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, äußerte sich begeistert über den Start des gemeinsamen Projekts mit Inteligex: "Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Bedeutung und die Vorteile der ExoTherapy-Plattform bei der Entwicklung zukünftiger Arzneimittelabgabesysteme. Gemeinsam werden wir unsere Plattform nutzen, um unsere Entwicklungspipeline zu erweitern, mit dem Ziel einer regenerativen Kombinationstherapie für chronische SCI-Patienten."

Über NurExone Biologic Inc.

NurExone Biologic Inc. ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das eine Plattform für eine biologisch gesteuerte ExoTherapie entwickelt, die Patienten mit traumatischen Rückenmarksverletzungen nicht-invasiv verabreicht werden kann. Das Konzept der ExoTherapy wurde in Tierversuchen am Technion, Israel Institute of Technology, demonstriert. NurExone überträgt die Behandlung auf den Menschen und hat vom Technion und der Universität Tel Aviv eine exklusive globale Lizenz für die Entwicklung und Vermarktung der Technologie erhalten.

Über Inteligex

Das kanadische Unternehmen Inteligex entwickelt proprietäre Therapeutika auf Stammzellenbasis zur Wiederherstellung von Funktionen bei Patienten mit Rückenmarksverletzungen (allgemein als SCI bezeichnet) - einer verheerenden Erkrankung, für die es keine wirksame Therapie gibt - und anderen Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Die patentgeschützten regenerativen Stammzelltherapien von Inteligex zielen sowohl auf akute als auch auf chronische Formen von SCI ab und stellen den Höhepunkt von über 15 Jahren Arbeit an SCI-Stammzellen im akademischen Labor von Dr. Michael Fehlings am Krembil Research Institute (KRI) des University Health Network (UHN) dar.

----------

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen:

¹ https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/spinal-cord-injury-therapeutics-market-4305

² https://inteligexinc.com/

