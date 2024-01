IRW-News: Westward Gold Inc. : Westward Gold beruft Kelly Cluer zum strategischen Berater

IRW-PRESS: Westward Gold Inc. : Westward Gold beruft Kelly Cluer zum strategischen Berater

Vancouver, British Columbia, 30. Januar 2024 / IRW-Press / Westward Gold Inc. (CSE: WG, OTCQB: WGLIF, FWB: IM50) (Westward oder das Unternehmen) freut sich, die Berufung von Herrn J. Kelly Cluer in die Position eines strategischen Beraters des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Cluer verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration - von der Generierung von Grassroots-Projekten über Entdeckungen und Ressourcenabgrenzung bis hin zur Minenentwicklung. Er verbrachte die letzten zehn Jahre seiner Karriere in oberen Führungspositionen bei Kinross Gold Corp. (Kinross), einem der weltweit größten Goldproduzenten. In seiner letzten Rolle als Senior Director of Geosciences (Global) beaufsichtigte Herr Cluer die Explorationsstrategie von Projekten rund um den Globus, entwickelte innovative Kampagnen, unter anderem hochmoderne geophysikalische Untersuchungen, Talentmanagement und Akquise und die Claim-Absteckung großer Greenfield-Zielgebiete auf der Basis neuer Konzepte. Er spielte auch eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung neuer weltweiter Regionen für Investitionen, sowohl durch generative Exploration als auch M&A.

Herr Cluer fungierte ferner von 2013 bis 2019 als Exploration Director (Nordamerika) von Kinross, nachdem er für die Leitung von offensiven Greenfield- und Brownfield-Initiativen gestartet und dabei Teams in ganz Nevada entwickelt und geführt hatte. Zu seinen zentralen Leistungen zählt die Festigung von Kinross als wichtigen Akteur im Bereich Goldlagerstätten des Carlin-Typs mit einer soliden Pipeline von Projekten von der Prospektion im Frühstadium über die fortgeschrittene Erschließung bis hin zur Produktion. Er etablierte außerdem die Niederlassung in Reno (Nevada) für die Greenfield-Exploration und baute sie zu einem der aktivsten Teams im Westen der USA aus.

Unter mehreren bedeutenden Entdeckungen, die ihm zuzuschreiben sind, war Herr Cluer in den 1990er-Jahren insbesondere der Mitentdecker der hochgradigen Goldlagerstätte Ren unter einer Deckschicht von 800 Metern im Carlin Trend; diese Lagerstätte wird inzwischen von Nevada Gold Mines (NGM) abgebaut. Westward verfügt momentan über ein Portfolio von Explorationsprojekten, die auf potenzielles Gold des Carlin-Typs abzielen, von welchen zwei (die Projekte Coyote und Rossi) am nördlichen Ende des Carlin Trend gelegen sind.

Herr Kelly, der neue strategische Berater, nahm dazu wie folgt Stellung: Eine der zahlreichen Leidenschaften in meinem Leben ist das Streben nach Innovation in der Exploration, insbesondere im Hinblick auf den geophysikalischen Bereich, und ihre Fähigkeit, die Generierung von Projekten, die Evaluation und letztlich die Entdeckung zu beschleunigen. Ich arbeite gerne mit kleinen Gruppen engagierter Menschen zusammen, die bestrebt sind, das breite Spektrum verfügbarer Tools zur Generierung von langfristigem Wert einzusetzen. Ich bin davon überzeugt, dass meine Expertise Westward dabei unterstützen wird, die Ziele des Unternehmens voranzubringen, und ich freue mich auf diese neue Zusammenarbeit.

Andrew Nelson, CFO von Westward, merkte wie folgt an: Die heutige Berufung von Herrn Kelly Cluer stellt einen weiteren Meilenstein für Westward dar; er hat sich als Entdecker von Minen des Carlin-Typs bewährt, und seine Leistungen bei Kinross (neben vielen anderen Erfolgen) sind eine Blaupause für das, was wir letztlich in Nevada erreichen wollen. Sein Blick für Details und seine fundierte Kenntnis der Projektbewertungsprozesse von großen Unternehmen ist für unser weiteres Vorgehen ein erheblicher Wettbewerbsvorteil. Das Jahr 2024 wird ein transformatives Jahr für unser Unternehmen, und mit diesem Neuzugang im Team stellen wir dafür die richtigen Weichen.

Herr Cluer verzeichnete ebenfalls erhebliche Erfolge in der Mongolei, insbesondere von 2006 bis 2013 als Gründer, Miteigentümer und Director of Exploration von Altan Rio Minerals. Er erhielt vom Präsidenten der Mongolei die Auszeichnung Polarstern für seine Leistungen bei der Generierung langfristiger Investitionen und professioneller nationaler Entwicklungsinitiativen. Außerdem teilte er sich die Auszeichnung Honored Geologist of Mongolia mit dem Team, das 2004 die Lagerstätte Gatsuurt entdeckte; in seiner Rolle als Exploration Manager von Centerra Gold Mongolei war er für alle Aspekte der Exploration, des Landmanagements, der Personalverwaltung und der Vertragsverhandlungen verantwortlich. Er leitete die letzten Reservebohrungen der Lagerstätte Boroo, was zu weiteren Goldreserven und Neuentdeckungen in dem Revier sowie zur Exploration und zu Ressourcenbohrungen in der Lagerstätte Gatsuurt und somit zu einer meldepflichtigen Ressource von mehr als 2,0 Mio. Unzen innerhalb einer weit größeren Goldmineralisierung führte.

Herr Cluer ist Mitglied auf Lebenszeit und früherer President der Geological Society of Nevada (GSN). Neben seinen zahlreichen persönlichen Leistungen arbeitet er intensiv daran, Top-Level-Explorationsteams mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund zusammenzustellen, zu schulen und zu betreuen, die für sich genommen bereits große Erfolge verzeichnen konnten. Eine der Leidenschaften von Herrn Cluer ist die Investition in eine neue Generation von Explorations- und Branchenführern und deren Förderung.

Gewährung von Restricted Share Units (RSU)

Das Unternehmen gibt bekannt, dass sein Compensation and Corporate Governance Committee die Gewährung von 300.000 RSU an Herrn J. Kelly Cluer genehmigt hat. Die gewährten RSU werden über einen Zeitraum von 24 Monaten zugeteilt, wobei 50 % davon am 30. Januar 2025 und die übrigen 50 % am 30. Januar 2026 zugeteilt werden.

Über Westward Gold

Westward Gold ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung der Projekte Toiyabe, Turquoise Canyon und East Saddle im Bereich Cortez Hills in Lander County (Nevada) sowie die Projekte Coyote und Rossi entlang des Carlin Trend in Elko County (Nevada) gerichtet ist. Das Unternehmen bewertet von Zeit zu Zeit möglicherweise auch den Erwerb anderer Mineralexplorationsprojekte und -gelegenheiten.

