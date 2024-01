Rio Tinto: Pullback erfolgreich vollzogen

Seit grob November 2020 tritt die Aktie des Minenbetreibers Rio Tinto praktisch auf der Stelle und bewegt sich zwischen den Handelsmarken von 4.424 und in der Spitze 6.788 britischen Pence (GBp) grob seitwärts. Hierbei wechseln sich unterschiedliche Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen ab, seit Auflösung einer inversen SKS-Formation aus 2023 herrscht wieder mal ein Aufwärtstrend und kann nach einem erfolgreichen Pullback zurück auf die Nackenlinie der SKS bei 5.300 GBp auf der Oberseite gehandelt werden. Das vollständige Aufwärtspotenzial wurde nämlich noch lange nicht ausgeschöpft.

Bullen haben wieder übernommen

Unter der Annahme eines vollendeten Pullbacks bei Rio Tinto könnten durchaus unmittelbare Long-Positionen auf einen weiteren Anstieg der Rio Tinto-Aktie abgeschlossen werden, zunächst an die Dezemberhochs bei 5.910 GBp, darüber sogar an 6.400 GBp auf Sicht der nächsten Wochen. An dieser Stelle wird sich die weitere Entwicklung erst noch zeigen müssen. Ein Kursrutsch unter 5.189 GBp müsste aber bärisch bewertet werden, ein derartiger Fall würde mit Abschlägen auf 4.894 GBp quittiert werden.