Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag zugelegt.

In Warschau gewann der Wig-20 1,15 Prozent auf 2306,07 Punkte. Der breiter gefasste Wig ging mit plus 1,29 Prozent auf 78 417,88 Punkte aus dem Handel.

An der Spitze des WIG-20 kletterten die Energiewerte von PGE um 4,96 Prozent nach oben. Mit einem ebenfalls kräftigem Plus von 4,61 Prozent folgten dahinter die Ölwerte von PKN Orlen .

In Prag gewann der tschechische Leitindex PX 0,37 Prozent auf 1458,36 Zähler. Die Energieaktien der CEZ stiegen um 0,75 Prozent. Finanztitel zeigten ein durchwachsenes Bild. Erste Group verloren 0,20 Prozent und Komercni Banka 0,40 Prozent. Auf der Gegenseite konnten Moneta Money Bank um 1,21 Prozent auf einen historischen Höchststand von 100,20 Kronen zulegen.

An der ungarischen Börse in Budapest ging der Leitindex Bux mit einem Zugewinn von 1,99 Prozent auf 65 320,88 Punkte aus dem Handel. Zu Handelsende notierten sämtliche großen Standardwerte im Plus. OTP gewannen 3,25 Prozent, Gedeon Richter 1,88 Prozent, MOL legten um 0,62 Prozent zu und Magyar Telekom stiegen um 1,3 Prozent.

An der Moskauer Börse schloss der RTS-Index 0,1 Prozent tiefer mit 1124,67 Punkten./szk/mik/APA/mis