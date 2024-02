dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): ESG

dormakaba reduziert CO2-Emissionen: Inbetriebnahme von 21.000 Solarmodulen an drei Produktionsstandorten



01.02.2024 / 06:30 CET/CEST



Rümlang, 1. Februar 2024 – dormakaba hat in den letzten drei Monaten drei Photovoltaik-Kraftwerke mit insgesamt rund 21.000 Solarmodulen auf den Dächern seiner Produktionsstätten in Melaka (Malaysia), Suzhou (China) und Taishan (China) in Betrieb genommen. Die Solaranlagen sollen jährlich mehr als 11.000 Megawattstunden (MWh) Strom erzeugen und jährlich fast 7.000 Tonnen CO 2 -Äquivalent (CO 2 e) einsparen. Diese Initiative zum Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien ist Teil des Klimaschutzplans von dormakaba, der darauf abzielt, die betrieblichen Emissionen bis zum Jahr 2030 um 42% zu reduzieren – mit einem Ausgangswert von 74.770 Tonnen CO 2 e im Geschäftsjahr 2019/20. «Die Inbetriebnahme der Solarmodule ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung unseres Ziels, die CO 2 -Emissionen zu reduzieren und zum Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft beizutragen. Diese Massnahme ist sowohl ökologisch vorteilhaft als auch aufgrund des zu erwartenden hohen CO 2 -Preises in der Zukunft wirtschaftlich sinnvoll. Die vor Ort installierten Solarpanelen tragen zu 25% der in unserem Klimaschutzplan vorgesehenen Gesamteinsparungen bei. Darüber hinaus arbeiten wir an Energieeffizienzprojekten, der Elektrifizierung des Fuhrparks, der Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs und der Reduzierung des Einsatzes von Heizstoffen», sagt Stephanie Ossenbach, Group Sustainability Officer von dormakaba. Eckdaten der Solarenergieprojekte: Melaka (Malaysia): 1.020 Solarmodule, erwartete Jahresproduktion von 826 MWh und Einsparungen von 540 Tonnen CO 2 e

e Suzhou (China): 2.258 Solarmodule, erwartete Jahresproduktion von 1.216 MWh und Einsparungen von 762 Tonnen CO 2 e

e Taishan (China): 17.675 Solarmodule, erwartete Jahresproduktion von 9.050 MWh und Einsparungen von 5.671 Tonnen CO 2 e In den letzten Jahren hat dormakaba weltweit Solarpanels auf den Dächern seiner Produktionsstätten installiert. So erzeugt die Produktionsstätte in Chennai (Indien) genug Solarenergie vor Ort, um 100% des Strombedarfs zu decken (440 Solarmodule). Auch die Key & Wall Solutions Werke in Senai (Malaysia) und Greater Noida (Indien) verbrauchen Energie aus ihren Solaranlagen und decken damit 42% bzw. 15% ihres Strombedarfs. dormakaba hat sich im Rahmen seiner Strategie Shape4Growth verpflichtet, ein in der Branche führendes Nachhaltigkeitskonzept mit mehr als 30 ambitionierten ESG-Zielen umzusetzen. Das Konzept umfasst sowohl soziale als auch ökologische Bereiche, wie zum Beispiel die Förderung von Diversität und Inklusion, die nachhaltige Entwicklung unserer Zulieferer, die Förderung einer proaktiven Sicherheitskultur sowie einer strengen Sorgfaltspflicht im Hinblick auf die Einhaltung von Menschenrechten (human rights due diligence). Im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht von dormakaba erfahren Sie mehr über die Ziele und Ergebnisse des Unternehmens: https://report.dormakaba.com/2022_23/sustainability/ Patrick Lehn

