Gewinn der Bank BNP Paribas bricht im vierten Quartal überraschend ein

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat im vergangenen Jahr trotz eines überraschend starken Gewinneinbruchs im vierten Quartal mehr verdient. 2023 sei der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr um gut 11 Prozent auf fast 11 Milliarden Euro geklettert, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Paris mit. Experten hatten allerdings einen stärkeren Anstieg auf rund 12 Milliarden Euro erwartet. In den letzten drei Monaten des Jahres brach der Gewinn um die Hälfte auf knapp 1,1 Milliarden Euro ein. Das deutlich schwächere Ergebnis geht unter anderem auf eine höhere Risikovorsorge und eine Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten zurück. Die Bank geht zudem nicht mehr davon aus, dass das angepeilte Ziel einer Eigenkapitalrendite von 12 Prozent 2025 erreicht werden kann. Dieser Wert werde jetzt 2026 anvisiert./zb/mis