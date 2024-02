Trading-Chance Siltronic: Die Tür nach oben steht offen

Werbung

Der Wafer-Hersteller Siltronic legte heute Früh vorläufige Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2023 vor. Die Zahlen lagen im Rahmen der Erwartungen, was bedeutet: sie waren gegenüber 2022 äußerst schwach. Dass die Aktie trotzdem steigt, macht sie, in Verbindung mit der charttechnischen Ausgangslage, zu einer Trading-Chance Long.

Siltronic, ein Zulieferer für die Chipindustrie, meldete am Donnerstagmorgen das Erreichen der selbst gesteckten Jahresziele. Der Umsatz lag bei 1,5 Milliarden Euro nach 1,81 Milliarden im Jahr 2022. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kam auf 434 Millionen Euro, 2022 waren da 672 Millionen zusammengekommen. Die operative Gewinnmarge sank von 34,4 Prozent im Vorjahr auf 29 Prozent. Das lag insgesamt minimal unter der durchschnittlichen Analysten-Prognose aber, wie gesagt, im Rahmen der unternehmenseigenen Zielsetzung.

Angesichts der hohen Erwartungshaltung am Gesamtmarkt insgesamt hätte es nicht überrascht, wenn der Kurs daraufhin sang- und klanglos in die Knie gegangen wäre. Dass es anders lief, macht die Aktie interessant:

Die Trader bleiben optimistisch – sogar ohne Ausblick

Man könnte vermuten, dass ein bullischer Ausblick auf das angelaufene Jahr 2024 die Trader motivierte, die Aktie weiter zu kaufen, weil der Blick nach vorne derzeit natürlich deutlich wichtiger ist als das Rekapitulieren eines schwachen Jahres 2023. Aber Siltronic lieferte den gar nicht mit, der Ausblick soll erst im Zuge der offiziellen Zahlen am 12. März vorgelegt werden.

Richtig ist, dass Siltronic als Wafer-Hersteller sehr unmittelbar von einer Belebung des 2023 deutlich unter Druck geratenen Chip-Geschäfts profitieren würde. Und bislang hält sich die feste Erwartung daran, dass die künstliche Intelligenz boomen wird und dadurch viele neue Anwendungen nach sich zieht, für die neue Chips und damit auch mehr Wafer benötigt werden. Solange diese Erwartung erhalten bleibt oder sogar bald durch entsprechende Zahlen faktisch unterfüttert wird, kann Siltronic steigen, auch, wenn die Aktie von der Bewertung her nicht mehr günstig ist und das durchschnittliche Analysten-Kursziel derzeit überboten ist. Denn ein intakter Aufwärtstrend und große Erwartungen wiegen zusammen gemeinhin mehr als magere Fakten.

Der Ausbruch nach oben ist „in Arbeit“

Und intakt ist dieser Aufwärtstrend, die positive Reaktion auf nicht überraschende, eher schwache Bilanzdaten sorgt gerade dafür. Wir sehen im Chart, dass Siltronic am Mittwoch wieder einmal die im Frühjahr 2023 etablierte Aufwärtstrendlinie testete und mit dem aktuellen Anstieg verteidigt. Noch ist der Kurs nicht nachhaltig und weit über die Widerstandszone 87,25/88,35 Euro hinausgekommen, die sich aus den beiden Peaks vom Februar und Oktober 2023 zusammensetzt, aber:

Quelle: marketmaker pp4

Die Hartnäckigkeit, mit welcher die Trader die Aktie in dieser Zone halten und sich auf diesem Weg langsam nach oben absetzen, bietet eine gute Chance, dass ein Befreiungsschlag erfolgt, zumal eine positive Reaktion auf Zahlen ohne positive Überraschungen klar macht, dass ein großer Teil der Marktteilnehmer die Aktie höher sehen will und daran aktiv arbeitet. Hier kann und sollte man mit einem eher engen Stop Los knapp unterhalb dieser Aufwärtstrendlinie arbeiten, denn sollte die nachhaltiger brechen, wäre das jetzt gegebene, bullische Setup vom Tisch!

Der Long-Trade setzt auf einen Befreiungsschlag der Aktie

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 61,667 Euro, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 3,0 Den Stop Loss würden wir bei 83 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,10 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Siltronic lautet HC1CTG.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 94,00 Euro, 101,35 Euro, 109,10 Euro

Unterstützungen: 88,35 Euro, 87,25 Euro, 85,30 Euro, 78,22 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Siltronic

Basiswert Siltronic WKN HC1CTG ISIN DE000HC1CTG9 Basispreis 61,667 Euro K.O.-Schwelle 61,667 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 3,0 Stop Loss Zertifikat 2,10 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.