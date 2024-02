E.ON - Ist die Aktie oben angekommen?

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 12,530 € (XETRA)

Die E.ON - Aktie fiel nach ihrem Allzeithoch bei 51,36 EUR aus dem Januar 202008 mehrere Jahre massiv ab und fand erst bei 5,99 EUR im November 2016 ein Tief.

Anschließend erholte sich der Wert bis November 2017 auf ein Hoch bei 10,81 EUR. Seit diesem Hoch begrenzt eine obere Pullbacklinie das Kursgeschehen. Im Februar 2020 und im Januar 2022 scheiterte die Aktie an oder knapp über dieser Trendlinie. Seit Dezember 2023 notiert der Wert erneut an dieser steigenden Widerstandslinie. Dabei markiert er ein Hoch bei 12,80 EUR und fiel im Tief auf 12,07 EUR zurück.

Jetzt wieder abwärts?

Ein signifikanter Rückfall unter 12,07 EUR könnte eine größere Abwärtsbewegung in der E.ON-Aktie auslösen. Ein erstes Ziel läge bei 10,43 EUR. Sollte sich die Aktie an das Muster der letzten Jahre halten, ergäbe sich weitere Abwärtspotenzial bis in den Bereich um 7,82-7,50 EUR.

Ein dynamischer Ausbruch über 12,80 EUR könnte allerdings eine neue Kaufwelle einleiten. Diese könnte zu einem Anstieg bis zunächst 15,37 EUR führen. Langfristig wären auch weit höhere Kurse möglich.

Fazit: Die E.ON-Aktie befindet sich an einer kritischen Stelle im Chart. Hier könnte sich die Bewegung für mehrere Monate entscheiden.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)