Erfolgreich Investieren mit Nix-Tun

Erfolgreich Investieren ist selbstverständlich nicht in Gänze ein Prozess des Nichts-Tun. Es ist unsere Aufgabe als Investoren, dass wir nach den besten Unternehmen suchen. Genau das erfordert Research und ist ein zeitaufwendiger Prozess. Selbst Warren Buffett sagt schließlich sinngemäß, dass er die meiste Zeit des Tages mit dem Lesen ausgelastet ist.

Trotzdem ist auch das Nix-Tun wohl-dosiert ein Erfolgsrezept. Smarte Investoren wissen jedenfalls, wann sie genau das einsetzen, um die Rendite zu steigern.

Nix-Tun: Die meiste Zeit am Aktienmarkt

Um bei Warren Buffett zu bleiben: Die meiste Zeit sehen wir, dass er eigentlich kaum investiert. Zugegebenermaßen kauft er in den letzten Wochen und Monaten immer weitere Anteile an Occidental Petroleum, was medienwirksam kommentiert wird. Mal abgesehen davon ist die Pflege seines Portfolios kaum ein zeitaufwendiger Prozess.

Er kauft selten Aktien. Genauso selten verkauft er Aktien. Deshalb sagt er: Die meiste Zeit ist es für Investoren wichtig, einfach nichts zu tun. Und genau das auch auszuhalten, um ein erfolgreicher Investor zu sein. Zu großer Aktionismus kann sogar kontraproduktiv sein, wenn wir es beim Handeln übertreiben.

Wer erfolgreich investieren möchte, der sollte sich darauf konzentrieren, in gute Unternehmen zu investieren und durch wachsende Gewinne und freie Cashflows vom Zinseszinseffekt zu profitieren. Oder anders gesagt: Davon, dass solche Unternehmen im Laufe der Zeit immer mehr wert werden. Wer hingegen konsequent handelt, der riskiert den Zinseszinseffekt bei guten Aktien zu verpassen. Außerdem „investiert“ man jede Menge Geld in seinen Broker. Die hohen Handelsgebühren minimieren dann wiederum spürbar die Rendite.

Tatsächlich sind die meisten Investoren eher erfolgreich, wenn sie am Nix-Tun die meiste Zeit festhalten. Auch das Warten auf außerordentliche Chancen und das Investieren bei den wirklich wenigen besonderen Chancen ist etwas, das Warren Buffett einzigartig macht. Auch das regelmäßige Kaufen kann zwar ein cleverer Ansatz für Anleger sein. Wer jedoch die eigene Rendite maximieren möchte, der könnte ebenfalls darüber nachdenken, weniger und vor allem zu selektiveren (besonders günstigen) Zeitpunkten zu kaufen.

Trotzdem gibt es eine Menge zu tun

Das Nix-Tun beim erfolgreichen Investieren beschränkt sich daher primär auf das eigene Handeln an der Börse. Wir als Investoren dürfen uns daher getrost darauf konzentrieren, abseits der Handelsplätze zu agieren: Research und auch das Verfolgen der eigenen Aktien und Unternehmen benötigt selbstverständlich trotzdem jede Menge Zeit. Das ist der Part, bei dem unser Aufwand willkommen ist.

Trotzdem ist es wichtig, dass wir als Investoren wissen, wo wir uns bemühen sollten und wo wir es im Gegenzug lassen können. Nichts oder kaum etwas zu tun beim direkten Handel ist ein Erfolgrezept. Das wissen besonders erfolgreiche Investoren wie Warren Buffett. Und spätestens jetzt weißt es auch du.

Der Artikel Erfolgreich Investieren mit Nix-Tun ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der nächste Bullenmarkt steht in den Startlöchern!

Bist du bereit für den nächsten Bullenmarkt? Oder siehst du wieder einmal zu, wie andere Investoren in einer Aufwärtsphase die große Rendite einfahren und du weit hinter der Aktienperformance des Marktes zurückbleibst? Das muss nicht sein. Mit den Tipps und Tricks der Aktienwelt360 wirst du bestmöglich vom kommenden Aufschwung profitieren. Zudem verraten wir dir drei Aktien, von denen wir glauben: Sie werden im kommenden Bullenmarkt so richtig durchstarten!

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis zu lesen.

Aktienwelt360 2024