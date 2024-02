Eurobattery Minerals gibt den letzten Handelstag für bezahlte, gezeichnete Anteile (BTU) und den ersten Handelstag für die Optionsscheine bekannt

EQS-Media / 02.02.2024 / 07:35 CET/CEST

Die Bezugsrechtemission von Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT und Börse Stuttgart: EBM; kurz: „Eurobattery“ oder die „Gesellschaft“) wurde beim schwedischen Unternehmensregisteramt eingetragen. Der letzte Tag für den Handel mit bezahlten, gezeichneten Anteilen ("BTU") ist der 7. Februar 2024. Der Stichtag von Euroclear für die Umwandlung von BTUs in Aktien und Optionsscheine ist der 9. Februar 2024. Die neuen Aktien und Optionsscheine werden voraussichtlich am 13. Februar 2024 auf das WP-Konto/Depot des jeweiligen Aktionärs ausgezahlt. Der erste Handelstag der Optionsscheine der Serie TO4 (Ticker: BAT TO4) ist der 13. Februar 2024 und sie werden bis einschließlich 17. Mai 2024 gehandelt. Der erste Handelstag der Optionsscheine der Serie TO5 (Ticker: BAT TO5) ist der 13. Februar 2024 und sie werden bis einschließlich 16. Oktober 2024 gehandelt. Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an: Roberto García Martínez – CEO E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter. Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB: Tel: +46 (0) 86 042 255, E-Mail: info@augment.se.



