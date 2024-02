Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Wolftank-Adisa Holding AG Unternehmen: Wolftank-Adisa Holding AG ISIN: AT0000A25NJ6 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.02.2024 Kursziel: 22,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) Wolftank hält die Schlagzahl hoch: Nächster Wasserstoff-Auftrag und weitere Kapitalerhöhung vollzogen Wolftank hat am Mittwochabend den Vollzug einer weiteren Kapitalerhöhung gemeldet. Kurz zuvor konnte das Unternehmen über den Zuschlag für einen Folgeauftrag im Bereich Wasserstoff berichten. Weitere Kapitalerhöhung macht den '10%er' voll: Im Rahmen der nun gemeldeten KE erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft um 255.343 EUR (+5,1%) auf 5.281.654 EUR, wobei jede neue Aktien einen anteiligen Betrag von 1,00 EUR hat. Der Ausgabepreis von 12,50 EUR je Aktie entspricht dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 60 Handelstage vor Ankündigung der Kapitalmaßnahme und bedeutet ein leichtes Premium gegenüber dem Kurs unmittelbar vor der KE. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich demnach auf rund 3,2 Mio. EUR und soll vor allem zur Finanzierung der dynamischen Auftragsentwicklung für Wasserstoff-Tankanlagen dienen. Gepaart mit der im Anschluss an die Übernahme von Petroltecnica vollzogenen KE (siehe Comment vom 30.11.2023) nutze der Vorstand das von der HV 2023 gewährte bezugsrechtslose genehmigte Kapital damit vollständig aus und erhöhte das Grundkapital in Summe um 10%. Wenngleich dem Vorstand weiteres genehmigtes Kapital von rund 1,9 Mio. EUR (Nominalkapital) zur Verfügung steht, gehen wir davon aus, das weitere Wachstumskapitalerhöhungen auf diesem Kurslevel - deutlich unter dem von uns ermittelten Fair Value - nicht beabsichtigt sind. Neuer Wasserstoff-Auftrag: Bereits im Vorfeld der KE gab Wolftank bekannt, als Technologiepartner in einer Bietergemeinschaft mit Gemmo SpA den Auftrag für die Planung und Errichtung einer weiteren Wasserstoff-Tankanlage in Bozen erhalten zuhaben. An dem Standort hatte Wolftank bereits in 2021 innerhalb von nur neun Wochen eine H2-Betankungsanlage für Wasserstoff-Busse der Südtiroler Verkehrs AG (SASA) aufgebaut, von deren Leistungsfähigkeit wir uns Ende Mai letzten Jahres selbst vor Ortüberzeugen konnten. Auch die neue Anlage wird vor allem für SASA konzipiert, deren Flotte bis 2030 zum Großteil emissionsfreie bzw. emissionsarme Fahrzeuge umfassen soll. Darüber hinaus wird die neue Tankstelle mit einem 700-Bar-Betankungssystem für Wasserstoff-PKW und -LKW ausgestattet. Die neuerliche Ausschreibung wies ein Gesamtauftragsvolumen i.H.v. 5,1 Mio. EUR auf, das nun etwa zur Hälfte Wolftank zugeht. Dass Wolftanks Vorstand im Rahmen des jüngsten Capital Markets Updates für das 'Projekt SASA' Umsatzvolumina von 24-35 Mio. EUR avisierte, zeigt u.E., dass im Zuge der nächsten Ausschreibungen des ÖPNV-Anbieters mit weiteren Zuschlägen für den H2-Tankanlagenbau zu rechnen ist. Fazit: Wolftank hält die Schlagzahl weiterhin hoch und zeigt mit der jüngsten Auftrags-akquise, dass Pilotprojekte erfolgreich in Folgeaufträge transferiert werden können. Dies untermauert die Attraktivität der Equity Story, zumal das Unternehmen u.E. nach der aktuellen Kapitalmaßnahme auf weiteres Wachstumskapital nur im Falle einer noch stärker als erwarteten Auftragsentwicklung oder neuer attraktiver M&A-Opportunitäten angewiesen wäre. Wir haben die jüngste KE in unser Modell eingearbeitet, was nochmals zu einer leichten Verwässerung des DCF-basierten Fair Values auf 21,61 EUR führt. In Anbetracht der nach wie vor bestehenden signifikanten Unterbewertung gegenüber der Peergroup (EV/Umsatz 2024e: 1,7x vs. Wolftank 0,6x) halten wir dennoch am Kursziel von 22,00 EUR fest. 