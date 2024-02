American Express: Bereit zum Sprung?

Die Rallye an den US-Märkten ist kaum zu übersehen und bringt Rekorde am laufenden Band hervor, so auch bei American Express. Bereits im Januar versuchte sich die Aktie über die Vorgängerhochs aus 2022 von 199,55 US-Dollar hinwegzusetzen und scheint sogar damit Erfolg zu haben. Über das Niveau von 206,97 US-Dollar hat sich die Aktie bislang allerdings nicht getraut, dennoch ist das eine klare Ansage an die Märkte und eröffnet mittelfristig sehr starke Anstiegschancen. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf dem mittelfristigen Anlagehorizont.

Kaufsignal gesetzt

Trotz eines frischen Kaufsignals könnten schon bald bei American Express Gewinnmitnahmen erfolgen, im Idealfall geht es auf 199,55 US-Dollar talwärts, darunter über die Marke von 195,61 US-Dollar zurück in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts um 189,80 US-Dollar. Gelingt um Abschluss eine Stabilisierung und Wiederaufnahme der Rallye, könnten mittelfristig Kursgewinne an 228,11 und darüber sogar 234,30 US-Dollar erfolgen und sich sehr gut für ein längeres Long-Investment anbieten. Unterhalb von 182,15 US-Dollar sollte jedoch ein Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau aus dem letzten Abwärtstrend um 168,14 US-Dollar zwingend eingeplant werden.