Tagesausblick für 06.02.: DAX pendelt weiter seitwärts. MorphoSys und Redcare Pharmacy im Blickpunkt.

Der DAX® startete leichter in die neue Woche. Gegenwind kam am Nachmittag von der Wall-Street. Dow Jones® und Nasdaq®100 starteten mit Abschlägen in den Handelstag. So schloss der DAX® mit leichen Verlusten bei knapp 16.900 Punkten. Morgen werden einige Wirtschaftsdaten aus Europa erwartet. Möglicherweise geben sie neue Impulse,

Anleihen standen heute mehrheitlich weiter unter Druck. Die Renditen 2- und 10-jähriger Papiere setzten den am Freitag gestarteten Aufwärtstrend somit fort. Diese Entwicklung belastete Edelmetalle wie Gold und Silber. Der Goldpreis sank heute unter 2.020 US-Dollar. Die Feinunze Silber kostete weniger als 22,50 US-Dollar. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil fiel heute auf den tiefsten Stand seit fast drei Wochen.

Unternehmen im Fokus

Adidas bestätigte den Ausbruch über die 200-Tagelinie. Oberhalb von EUR 180 könnten weitere Kaufsignale folgen. Delivery Hero meldete heute Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Demnach wurden die eigenen Ziele erreicht. Die Anleger quittierten dies zunächst mit einem kräftigen Kursanstieg. Im weiteren Verlauf brach die Aktie zeitweise deutlich ein. Zum Handelsschluss blieb ein kleines Plus. Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch Novartis ließ die Aktie von MorphoSys heute abheben. Puma übersprang die Hürde bei EUR 38,80. Wird nun das Gap geschlossen? Der Digitalagentur Gematik zufolge wurden seit Jahresbeginn knapp 36 Millionen E-Rezepte eingelöst. Dies stützte die Aktie von Redcare Pharmacy. ThyssenKrupp startete leichter in die Woche. Hintergrund ist zum einen der Dividendenabschlag. Konzernchef Miguel Lopez hat auf der Hauptversammlung am Freitag bekräftigt, die Bereiche Stahl und Marine-Schiffsbau zu verselbstständigen und den Konzern wieder auf die richtige Spur zu bringen. Die Investoren bleiben hingegen skeptisch und drücken die Aktie auf den tiefsten Stand seit Januar 2023.

Morgen werden unter anderem AirFrance KLM, Amgen, Aurubis, BP, Eli Lilly, Ford, GE Healthcare, Infineon, Linde, Metro, Qiagen, Rational und Spotify Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf 2024 werfen.

Wichtige Termine: