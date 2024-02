VW Vz. - Dank Trendwende wieder auf der Überholspur?

„Springt die Börsenampel gerade auf „grün“? So lautete die Überschrift zu unserer jüngsten VW-Analyse (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 25. Januar). Damit haben wir ein gutes Timing bewiesen, denn nach dem Crashtest der letzten zwei Jahre gelang dem Autotitel jüngst ein wichtiger charttechnischer Befreiungsschlag. Als solchen sehen wir den Spurt über den Widerstandsbereich bei rund 115 EUR an. Auf diesem Niveau fallen diverse Hoch- und Tiefpunkte des vergangenen Jahres mit dem Abwärtstrend seit dem Frühjahr 2023 sowie der 38-Wochen-Linie (akt. bei 113,15/114,08 EUR) zusammen. Dank dieses Befreiungsschlags kann die Kursentwicklung der letzten Monate zudem als inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretiert werden (siehe Chart). Rein rechnerisch ergibt sich aus der Höhe des Trendwendemusters ein Anschlusspotenzial von 17 EUR. Perspektivisch reicht Letzteres aus, um die Hochs vom April und Juni bei rund 130 EUR ins Visier zu nehmen. Danach wartet bei rund 150 EUR der nächste ganz große Widerstandsbereich. Als engmaschige Absicherung auf der Unterseite bietet sich indes die oben diskutierte Ausbruchszone bei rund 115 EUR an.

VW Vz. (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart VW Vz.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

