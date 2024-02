ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Market-Perform' - Ziel 130 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach einer Dividenden- und Aktienrückkaufankündigung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die veränderte Ausschüttungspolitik mindere das Risiko mit Blick auf die Anlagestory deutlich, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit könnten Anleger angezogen werden, die von der alten Ausschüttungspolitik abgeschreckt worden seien./mis/ngu

