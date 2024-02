ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB startet Befesa mit 'Buy' - Ziel 46 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Befesa mit "Buy" und einem Kursziel von 46 Euro in die Bewertung aufgenommen. Dank seiner einzigartigen Ausrichtung und seines First-Mover-Vorteils bei der Sicherung von Standorten, der zu lokalen Monopolen führe, habe der Industrie-Recycler eine beherrschende Stellung auf dem fragmentierten europäischen Markt, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit etwa 50 Prozent der gesamten installierten Kapazität gehöre Befesa ferner zu den führenden Unternehmen auf dem US-Markt. 2023 habe das Unternehmen zwar Gegenwind etwa durch fallende Zinkpreise gespürt, doch dieser sollte sich im laufenden Jahr umkehren./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2024 / 08:05 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2024 / 08:06 / MEZ

