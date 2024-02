ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Unicredit auf 35 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit nach Zahlen von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie die "starke" Ausschüttungspolitik der italienischen Bank besonders positiv hervor. Die Expertin hob zudem ihre Gewinnerwartungen bis 2026 an, um geringere Rückstellungen für faule Kredite zu reflektieren./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / 23:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2024 / 00:15 / GMT

