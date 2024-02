Mercedes-Benz Group - Widerstandskreuz: Hopp oder top!

Die 200-Wochen-Linie (akt. bei 58,79 EUR) hat sich bei der Mercedes-Aktie zuletzt mehrfach als solide Unterstützung erwiesen. Möglicherweise bildet die langfristige Glättung nun die Basis für eine untere Umkehr in Form eines Doppelbodens (siehe Chart). Vor allem die Indikatoren machen in diesem Kontext Mut. So hat die Relative Stärke nicht nur den Schwellenwert von 1 wieder überwunden, sondern damit gleichzeitig auch eine Trendwende vollzogen. Auch der trendfolgende MACD ist mittlerweile wieder freundlich zu interpretieren. Dient die Indikatorenkonstellation also als Vorbote für die äquivalente Trendwende im eigentlichen Chartverlauf? Hierfür muss der Autotitel aber zunächst noch ein dickes charttechnisches Brett bohren. Gemeint ist der Kreuzwiderstand aus dem Abwärtstrend seit Juni 2023 (akt. bei 64,80 EUR), den horizontalen Barrieren bei rund 65 EUR sowie dem Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 65,70 EUR). Gelingt der Befreiungsschlag, dann eröffnet sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 10 EUR – langfristig ausreichend, um die Hochpunkte der letzten drei Jahre bei rund 75 EUR ins Visier zu nehmen.

Mercedes-Benz Group (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Mercedes-Benz Group

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.