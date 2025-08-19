BMW - S-K-S-Umkehr im zweiten Anlauf?

„Geht da was?“, titelten wir zuletzt in Bezug auf die BMW-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 29. Juli). Die Stabilisierungsphase der letzten fünf Monate ist gleichzeitig Teil einer größeren, inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Im zweiten Anlauf schickt sich der Autotitel jetzt an die Widerstandszone aus den Hochs bei 86/88 EUR sowie der 200-Wochen-Linie (akt. bei 87,89 EUR) zu überwinden und damit einen echten charttechnischen Befreiungsschlag zu landen (siehe Chart). Aus der Höhe der unteren Umkehr lässt sich im Erfolgsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 25 EUR ableiten. Perspektivisch winken dann also sogar wieder dreistellige Kursnotierungen, sodass letztlich sogar die Hochpunkte von 2023 und 2024 bei 113,46/115,25 EUR wieder in Schlagdistanz rücken könnten. Die diskutierte Bodenbildung erfährt derzeit durch diverse Indikatoren Rückenwind. Hervorheben möchten wir die untere Umkehrformation im Verlauf des RSI sowie das frische MACD-Kaufsignal auf Monatsbasis. Unter Risikogesichtspunkten gilt es dagegen, die jüngsten Wochentiefs bei 81,76/81,60 EUR nicht mehr zu unterschreiten.

BMW (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart BMW

Quelle: LSEG, tradesignal²

