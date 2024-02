URANIUM ENERGY - Steht der nächste Ausbruch an?

Uranium Energy Corp. - WKN: A0JDRR - ISIN: US9168961038 - Kurs: 7,980 $ (NYSE)

Die Aktie von Uranium Energy befindet sich seit Mai 2023 wieder in einer starken Rally. Diese Rally führte die Aktie von 2,30 USD bis am 16. Januar 2024 auf ein Hoch bei 8,29 USD. Danach setzte die Aktie auf das Aufwärtsgap vom 12. Januar 2024 zwischen 6,93 USD und 7,15 USD zurück.

Dort drehte der Wert nach oben. Am 01. Februar 2024 kam es zum Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Allerdings scheiterte der Wert am Hoch vom 16. Januar. Gestern setzte er auf den gebrochenen Abwärtstrend zurück, wo leichtes Kaufinteresse aufkam. Heute Morgen wird der Wert im europäischen Handel fester gehandelt.

Ausbruch möglich

Der Anstieg im europäischen Handel heute macht Hoffnung, dass die Aktie in Kürze das Hoch bei 8,29 USD durchbrechen könnte. Ein solcher Ausbruch böte die Chance auf eine weitere Rally in Richtung 9,57 USD. Im langfristigen Kontext ist weiterhin eine Rally gen 16,36 USD möglich. Der Anstieg könnte aber zunächst etwas zäh werden, da die Aktie an der Oberkante des Aufwärtstrendkanals seit Mai 2023 notiert.

Sollte die Aktie aber in den Abwärtstrend zurückfallen, dann müsste mit einer Verkaufswelle gen 7,12 USD gerechnet werden. Damit würde auch ein Doppeltop drohen. Sollte dieses vollendet werden, ergäbe sich ein rechnerisches Ziel bei 6,08 USD. Ein Rückfall dorthin würde zu einem Test des Aufwärtstrends seit Mai 2023 führen.

Fazit: Die Aktie von Uranium Energy hat eine gute Chance, ein Folgekaufsignal innerhalb einer intakten Rally auszubilden. Noch steht dieses Signal aber nicht.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)