DAX: Zugpferd USA

Der Deutsche Aktienindex DAX präsentierte sich in der ersten Tageshälfte des Dienstags noch mit relativer Schwäche, konnte diese aber mit Eröffnung der US-Börsen hinter sich lassen und einen erneuten Gipfelsturm auf die Rekordstände aus Anfang Februar vollziehen. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber blieb dem Barometer trotz eines knappen neuen Rekords verwehrt.

Dennoch scheinen die US-Börsen genügend Einfluss auf das heimische Leitbarometer zu nehmen und erlaubten es dem Index im gestrigen Handel einen frischen Rekord bei 17.049 Punkten zu markieren. Aber nur handfeste Tagesschlusskurse deutlich über dieser Marke dürften den Stein ins Rollen bringen und weitere Kursgewinne an 17.200 Punkte ermöglichen.

Auf der Unterseite ist der DAX vergleichsweise gut durch den EMA 50 abgesichert, erst darunter dürften sich Verluste auf 16.780 und 16.528 Punkte summieren.

Erste Nachrichten zur japanischen Wirtschaft wurden in der Nacht zum Dienstag mit dem Index der Frühindikatoren per Februar vorgelegt. Zahlen zur Erzeugung im produzierenden Gewerbe per Februar Deutschlands stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda, Frankreich zieht mit vorläufigen Daten zu neu geschaffenen Stellen ex Agrar aus Q4 um 8:45 Uhr nach. Erst ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu, um 14:30 Uhr wird das US-Handelsbilanzsaldo per Februar kommuniziert.