DIC entwickelt PFAS-freies Entschäumungsmittel mit hervorragenden Eigenschaften zur Verwendung in Schmierölen für Elektrofahrzeuge

DIC Corporation (Tokyo:4631) gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein Entschäumungsmittel zur Verwendung in Schmierölen für Elektrofahrzeuge entwickelt hat, das keine Perfluoralkyl- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) enthält und außergewöhnliche Leistungseigenschaften aufweist. Dieses neue Produkt bietet hervorragende Entschäumungseigenschaften, thermische Stabilität und Haltbarkeit (Scherstabilität), was bei PFAS-freien Produkten bisher schwierig war. In Zukunft plant das Unternehmen, seine Produktpalette zu erweitern und den Verkauf an Hersteller von Schmierölen für Elektrofahrzeuge in Japan, in den USA und in Europa voranzubringen. DIC hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Geschäftsjahr 2030 einen Jahresumsatz von 2,0 Milliarden Yen mit diesen Produkten zu erzielen.

Bedenken hinsichtlich latenter Umweltrisiken im Zusammenhang mit Perfluoralkyl- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) haben eine Debatte über die Notwendigkeit einer weiteren Regulierung dieser Substanzen ausgelöst, insbesondere in Europa und in den USA. Als proaktive Reaktion auf den weltweit steigenden Bedarf an nachhaltigen Alternativen zu Fluortensiden begann DIC mit der Entwicklung eines PFAS-freien Tensids. Im August 2023 gab das Unternehmen die Entwicklung von PFAS-freien Tensiden der Serie MEGAFACE ® EFS bekannt, deren Leistungseigenschaften denen von Fluortensiden gleichkommen, obwohl sie keine PFAS enthalten. MEGAFACE ® EFS-Tenside werden derzeit als geeignete Alternativen zu herkömmlichen Produkten für verschiedene Anwendungen wie Displays, Halbleiter, Elektrofahrzeuge und Beschichtungen vermarktet. Beim zweiten Produkt der Serie MEGAFACE ® EFS konzentrierte sich DIC auf ein PFAS-freies Entschäumungsmittel, das in Schmierölen für Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommt.

Die Kombination aus umweltfreundlichen Rohstoffen und den speziellen Molekulardesign-Technologien von DIC ermöglichte die Entwicklung eines PFAS-freien Entschäumungsmittels, das Entschäumungseigenschaften sowie eine thermische Stabilität und Haltbarkeit (Scherstabilität) erreicht, die denen von PFAS-haltigen Entschäumungsmitteln entsprechen bzw. diese gar übertreffen. Solche herkömmlichen Entschäumungsmittel werden Schmierölen in geringen Mengen zugesetzt, um die Oberflächenspannung zu senken und Schaumlamellen aufzubrechen. Die Anwendungen reichen von Schmierölen für die Metallverarbeitung bis hin zu Automobil- und Industriegetriebeölen. Es hat sich jedoch als besonders schwierig erwiesen, Alternativen auf Silikonbasis zu entwickeln, deren Leistungseigenschaften mit denen von Entschäumungsmitteln vergleichbar sind, die PFAS enthalten. Im Gegensatz dazu zeichnet sich das neue Produkt von DIC durch seine überragenden Entschäumungseigenschaften in hohen Temperaturbereichen, was bei herkömmlichen silikonbasierten PFAS-freien Entschäumern schwierig ist, sowie durch die hervorragende Haltbarkeit bei Hitzebelastung und mechanischer Belastung (Scherung) als Schmierölbestandteil aus.

In seinem langfristigen Managementplan DIC Vision 2030 legt das Unternehmen DIC eine grundlegende Strategie zur Erweiterung seiner Geschäftstätigkeit mit dem Schwerpunkt auf nachhaltigen Produkten fest. Es wird sein Angebot an PFAS-freien Produkten weiter ausbauen. Diese werden dazu beitragen, die gesellschaftlichen Anforderungen zu erfüllen, und somit auch zur Nachhaltigkeit der Industrie und zur Verringerung von Umweltrisiken beitragen.

