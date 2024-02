EQS-News: Marinomed Biotech AG mit wichtigen Fortschritten für Carragelose im Jahr 2024

EQS-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Studie/Patent

Marinomed Biotech AG mit wichtigen Fortschritten für Carragelose im Jahr 2024



07.02.2024 / 07:45 CET/CEST

Erster Patient in klinischer Studie zur Untersuchung der befeuchtenden Wirkung von Carragelose-Augentropfen eingeschlossen

Klinische Daten, die die Wirksamkeit von Carragelose in der Linderung allergischer Symptome bei Gräserpollenallergikern belegen, wurden in der Fachzeitschrift „International Journal of General Medicine“ veröffentlicht

Marinomed hat Patente für die abschwellende Carragelose/Sorbitol-Kombination in Singapur, Südkorea und Brasilien erhalten

Korneuburg, Österreich, 07. Februar 2024 - Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) hat den ersten Patienten in eine klinische Studie eingeschlossen, in der die befeuchtenden Eigenschaften von Carragelose-Augentropfen bei Patienten mit leichtem bis mittelschwerem Trockenem Auge untersucht werden. Während das Produkt eine gültige Zertifizierung gemäß der Medizinprodukterichtlinie (MDD) besitzt, unterstützt die Studie die Umstellung auf die neue Medizinprodukteverordnung (MDR). Die Markteinführung von Carragelose-Augentropfen in Österreich für 2024 geplant. Darüber hinaus ist ein Business Development Prozess für die Verpartnerung des Produktes außerhalb Österreichs in vollem Gange. Neben den Augentropfen ist für 2024 auch die Markteinführung des allergenblockierenden Carragelose-Nasensprays geplant. Marinomed hat im Oktober 2023 klinische Daten, die die Wirksamkeit von Carragelose bei der prophylaktischen Behandlung von Symptomen allergischer Rhinitis in der Nase belegen, auf einem Preprint-Server veröffentlicht. Jetzt wurden die Daten in der von Experten begutachteten Fachzeitschrift International Journal of General Medicine veröffentlicht.

"Die universal blockierenden und befeuchtenden Eigenschaften von Carragelose bieten die Möglichkeit, die Anwendung von viralen Atemwegsinfektionen auf Allergien und Augengesundheit auszuweiten, was uns die Erschließung dieser interessanten Märkte ermöglicht. Mit den neuen Patenten für die abschwellende Carragelose/Sorbitol-Kombination in Singapur, Südkorea und Brasilien konnten wir auch unser geistiges Eigentum weiter stärken. Wir freuen uns, dass das Carragelose-Geschäft kontinuierlich Fortschritte macht und wir den Wert dieses Assets weiter maximieren können", so Andreas Grassauer, CEO von Marinomed. "Im Jahr 2024 sind weitere wichtige Schritte für Carragelose geplant: Erstens die Markteinführung unserer Carragelose-Augentropfen und des Allergenblockers, zweitens die Einführung des Barlo® -Nasensprays in Mexiko und drittens wird die FDA-Zulassung mit Procter & Gamble für das erste Carragelose-Produkt in den USA erwartet. Wir haben in letzter Zeit große Fortschritte in Richtung Zulassungsverfahren gemacht und sind zuversichtlich, dass wir unser Produkt bald auf dem größten OTC-Markt der Welt anbieten werden."

Über Carragelose®:

Carragelose® ist ein sulfatiertes Polymer aus der Rotalge mit einem einzigartigen, breiten virusblockierenden Wirkungsspektrum. Es ist bekannt als ein verträgliches, effektives und sicheres Mittel zur Vorbeugung und Behandlung von viralen Erkrankungen der Atemwege. Mehrere klinische und präklinische Studien haben gezeigt, dass Carragelose® eine Schutzschicht auf der Schleimhaut bildet, die Viren daran hindert, Zellen zu infizieren. Laborstudien und klinische Daten haben bestätigt, dass Carragelose® auch die Übertragung von SARS-CoV-2 verhindern kann.[1],[2] Marinomed hält die Patentrechte an Carragelose® und hat Carragelose® zum Vertrieb in Europa, Nordamerika, Australien und weiteren Ländern in Asien und Lateinamerika auslizensiert. Marinomeds Carragelose®-Portfolio von Nasensprays und Produkten für den Rachenraum finden Sie unter https://www.carragelose.com/en/portfolio/launched-products, die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu Carragelose® unter https://www.marinomed.com/de/publikationen/wissenschaftliche-publikationen.

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der virusblockierenden Wirkungsweise von Carragelose®. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert im Prime Market der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.

