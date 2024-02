EQS-News: Strategie Kapital AG will erste Anleihe begeben und bevorzugt Aktionäre mit Sonderkonditionen

EQS-News: Strategie Kapital AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleiheemission

Strategie Kapital AG will erste Anleihe begeben und bevorzugt Aktionäre mit Sonderkonditionen



07.02.2024 / 10:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Strategie Kapital AG will erste Anleihe begeben und bevorzugt Aktionäre mit Sonderkonditionen Cottbus, 07. Februar 2024 Die Strategie Kapital AG (WKN: A2BPHP; ISIN: DE000A2BPHP3), die mit 100 % an der Spar24 Media GmbH beteiligt ist, möchte die erste Anleihe der Unternehmensgeschichte seit der Börsennotierung mit einem Volumen von bis zu 2.000.000 Mio. Euro und einer dreijährigen Laufzeit emittieren. Bestehenden Aktionären sollen hierbei gesondertes Anleihe-Konditionen eingeräumt werden. Der Emissionserlös soll genutzt werden, um den Launch der neuen Finanzportale umzusetzen. Des Weiteren soll das Wachstum der erfolgreichen Verbraucher-Portale www.spar24.de und www.neobroker.de mit weiteren Marketing-Maßnahmen nachhaltig beschleunigt werden. Die dreijährige Anleihe (Anleihe 2024 genannt) soll mit jährlich 8,50 % verzinst werden. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich die Anleihe sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Allerdings werden Aktionäre der Strategie Kapital AG bei der Zeichnung bevorzugt. Sonderkonditionen für Aktionäre Aktionäre der Strategie Kapital AG, die bis zum Stichtag der Zeichnung ihren Aktienbesitz nachweisen können, soll die Möglichkeit eingeräumt werden, je 1.000 Aktien - 1.000 Euro (Nominalwert) der Anleihe 2024 zu einem bevorzugten Preis von 90 % (Disagio) zu zeichnen. Damit soll die Rendite der Anleihe für diesen Zeichnerkreis attraktiv erhöht werden. Exakte Termine, Stichtage, Fristen und das weitere Vorgehen werden nach der notwendigen Erstellung des Wertpapier-Informationsblattes und der Gestattung dieses durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bekanntgegeben. Die Aktien der Strategie Kapital AG (ISIN: DE000A2BPHP3) sind an der Börse Düsseldorf notiert. Weitere Informationen sind auf folgender Homepage abrufbar: www.strategie-kapital.de Strategie Kapital AG, Stadtring 4, 03042 Cottbus

07.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com