AKTIEN-FLASH: Verbio-Talfahrt gestoppt - 'Herausforderndes Umfeld eingepreist'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Verbio haben am Donnerstag nach Zahlen und Bestätigung des Ausblicks wieder den Weg nach oben gefunden. Sie gewannen kurz nach der Börseneröffnung 3,8 Prozent. Die Talfahrt mit dem am Vortag noch erreichten tiefsten Kurs seit Herbst 2020 ist also erst einmal gestoppt.

Niedrigere Preise für Biodiesel und -ethanol hatten Verbio in den vergangenen Monaten empfindlich getroffen. Der SDax-Konzern hatte im Januar bereits mitgeteilt, seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr wegen der niedrigeren Absatzpreise senken zu müssen. Die neue Prognose wurde nun bestätigt.

Im Aktienkurs sollte nach der deutlichen Korrektur das negative Umfeld nun eingepreist sein, schrieb Constantin Hesse, Analyst bei Jefferies. Langfristig geht Unternehmenschef Claus Sauter von höheren Absatzpreisen und steigender Nachfrage aus./ajx/stk