ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Verbio auf 'Buy' - Ziel 44 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion, dass niedrigere Rohmaterialpreise den Gewinn beeinträchtigt hätten. Insofern sei der Quartalsbericht als schwach zu beurteilen. Er glaubt aber, dass das herausfordernde Marktumfeld für den Biosprit-Hersteller nach einer erheblichen Kurskorrektur größtenteils eingepreist ist./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 02:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2024 / 02:47 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------