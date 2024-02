Arm und Disney fest | PayPal und Amex unter Druck

Trotz der Kursexplosion bei den Aktien von ARM Holdings und Disney, tendiert die Wall Street unverändert. Wegen der verhaltenen Aussichten tendieren die Aktien von PayPal schwächer. Investoren sind überrascht, dass das Management einen Großteil der Einsparungen in die Weiterentwicklung investiert. Das Ertragswachstum wird dadurch kurzfristig gebremst. Neben den Big Tech-Aktien, tendierten zur Wochenmitte 62% aller Aktien im S&P 500 fester. Die Marktbreite war somit weitaus gesünder als in den Tagen zuvor. Was die FED betrifft, rudern die Notenbanker in Sachen Zinssenkungen weiter zurück. Lat Thomas Barkin, Chef der Notenbank von Richmond, sei das Inflationsumfeld noch unsicher. Unternehmen haben das Gefühl eine wieder bessere Fähigkeit zu haben Preisanhebungen umzusetzen. Der CEO von Caryle betonte, dass sich die Wall Street in diesem Jahr auf nur 2 bis 3 Senkungen einstellen sollte.



00:00 Intro

00:33 Optimismus auf breiter Front

01:26 Überblick (u.a. Arm, Disney, PayPal)

03:00 Arm Holdings

05:58 Disney

10:48 PayPal

14:35 Mattel

15:20 Under Armour | Ralph Lauren

16:20 Harley-Davidson | Hershey

17:39 Ausblick heute Abend

18:20 American Express | Alibaba

19:20 Roblox | Shopify | Uber

19:59 Auktion Anleihen

20:52 Japan | Deflation in China





