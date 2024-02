Bank Vontobel will nach Geldabflüssen Kosten drücken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Nach einem erneuten Abfluss von Kundengeldern und einem Gewinnrückgang starten die neuen Co-Chefs der Bank Vontobel ein weiteres Sparprogramm.

Die Gesamtkosten sollen um 100 Millionen Franken sinken, wie das Schweizer Institut am Donnerstag mitteilte. Trotz Einsparungen von brutto 65 Millionen Franken habe sich der Kostenertragssatz 2023 auf 79,5 Prozent verschlechtert und den Zielwert von 72 Prozent verfehlt. Vontobel wolle weiterhin in langfristiges Wachstum investieren, peile in den kommenden Jahren aber auch Maßnahmen zur strukturellen Kostensenkung an.

"Wir starten ins Jahr 2024 mit einem klaren Plan für die Zukunft und einem eingespielten Führungsteam", erklärte Co-Chefin Christel Rendu de Lint, die Anfang Jahr zusammen mit Georg Schubiger das Steuer des Instituts übernommen hatte. "Wir setzen alles daran, unsere langfristigen Finanzziele zu erreichen und für Kunden, Mitarbeitende und Aktionäre weiter Mehrwert zu schaffen." Über den Zyklus hinweg hat sich Vontobel unter anderem eine Eigenkapitalrendite von über 14 Prozent vorgenommen. 2023 lag dieser Wert bei 10,5 Prozent und verfehlte damit zum zweiten Mal in Folge die Vorgabe. Der Gewinn sank auf 214,7 (Vorjahr 229,8) Millionen Franken.

Die Abflüsse von Kundengeldern hielten an. Vor allem Profi-Anleger zogen Mittel ab. Im Abseits standen etwa Investitionen in Schwellenländer und in Anleihen. Unter dem Strich lag das Nettoneugeld bei minus 3,5 (Vorjahr minus 5,2) Milliarden Franken. Dank der positiven Entwicklung der Finanzmärkte kletterten die verwalteten Vermögen um ein Prozent auf 206,8 Milliarden Franken. Vontobel kündigte zudem an, sich an der Londoner Ancala Partners zu beteiligen. Die in Privatbesitz stehende Gesellschaft investiere in Infrastruktur-Projekte und verwalte gut vier Milliarden Euro.

