Original-Research: APONTIS PHARMA AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: APONTIS PHARMA AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu APONTIS PHARMA AG Unternehmen: APONTIS PHARMA AG ISIN: DE000A3CMGM5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.02.2024 Kursziel: 12,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Strategie-Update gibt ermutigende Anzeichen für Turn-Around- Neues Go-to-Market Modell geht frühzeitig an den Start APONTIS PHARMA AG hat gestern im Rahmen eines Management-Calls auf der CONNECT Plattform ein Strategie-Update gegeben und Details zur bereits im letzten Jahr eingeleiteten Restrukturierung veröffentlicht. Weniger ist mehr: Das Unternehmen hatte bereits angekündigt, die Größe des Außendienstes der neuen Vermarktungsstrategie anzupassen. Diese sieht künftig vor, den Außendienst zwar weiterhin als die bedeutendste Säule im Vertrieb einzusetzen, aber im Gegensatz zur Vergangenheit deutlich stärker durch flankierende Maßnahmen wie Direct und Medical Marketing sowie dem Ausbau der direkten Vermarktungsaktivitäten bei den Krankenkassen (Market Access siehe Grafik) zu ergänzen. [Abbildung] Der Außendienst von nun rund 65 Mitarbeitern (zuvor ca. 130) wird sich auf Basis einer umfangreichen Potenzialanalyse künftig auf ca. 9.000-10.000 Allgemeinmediziner fokussieren, die überwiegend in Gemeinschaftspraxen organisiert sind und eine entsprechend große Patientenpopulation aufweisen. Das Management erwartet trotz der insgesamt reduzierten Kontaktpunkte einen höheren Share-of-Voice bei den verbleibenden Ärzten und folglich eine bessere Durchdringung der Patientenpopulation als zuvor. Zudem soll durch ein neues Datenmodell sowie das A-B-Testen von Vertriebskonzepten die Reaktionszeit sowie die Effizienz der Marketingmaßnahmen nochmals deutlich erhöht werden. Break-Even-Schwelle deutlich gesenkt: Neben den strategischen Rahmendaten hat das Unternehmen nun auch finanzielle Details aus der weitestgehend abgeschlossenen Restrukturierung bekannt gegeben. So wurde die Mannschaft insgesamt um rund 75 Mitarbeiter auf nun 110 MA reduziert. Die Kostenentlastungen von insgesamt rund 6,5 Mio. EUR jährlich sollten sich ab Q2/24 in vollem Umfang bemerkbar machen und zu einer Reduktion der Break Even-Schwelle auf nun rund 35 Mio. EUR Single Pill Umsatz führen. Die Maßnahmen sind insgesamt schneller verlaufen als bislang vom Management antizipiert, sodass die neue Go-to-Market-Strategie des Unternehmens nun bereits einen Monat früher als erwartet am 1. März live gehen wird. Zudem liegt der AO-Aufwand aus der Restrukturierung mit 5,6 Mio. EUR am unteren Ende der avisierten Spanne von 5-8 Mio. EUR sowie unter unserer Erwartung (7 Mio. EUR). Wir haben unsere Ergebnisprognose für 2023 sowie den Cashflow für 2024 entsprechend angepasst. Fazit: Das gestern vorgestellte Update zur Strategie stimmt uns zuversichtlich, dass APONTIS alles daran setzten wird, die Pole-Position im deutschen Single Pill Markt auszubauen. Entscheidend ist u.E., wie schnell die neue Strategie greift, was wir an der Umsatzentwicklung neu eingeführter Produkte festmachen. Unabhängig davon dürfte im laufenden Jahr die Rückkehr von Atorimib-Umsätzen bereits einen Großteil der von uns antizipierten Zuwächse ausmachen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 12,50 EUR. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28855.pdf