EQS-News: STAIDIUM U.S. und die Chesterfield Sports Association schließen Partnerschaft, um in der Jugendsportanlage von Weltklasse in St. Louis auf KI basierende Streaming Technologie einzuführen

EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kooperation

STAIDIUM U.S. und die Chesterfield Sports Association schließen Partnerschaft, um in der Jugendsportanlage von Weltklasse in St. Louis auf KI basierende Streaming Technologie einzuführen



12.02.2024 / 09:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



STAIDIUM U.S. und die Chesterfield Sports Association schließen Partnerschaft, um in der Jugendsportanlage von Weltklasse in St. Louis auf KI basierende Streaming Technologie einzuführen DALLAS, 12. Februar 2024 – STAIDIUM U.S. kündigte heute eine Partnerschaft mit der Chesterfield Sports Association an, um basierend auf Künstlicher Intelligenz (KI) Live-Sport-Streaming aus der Volleyball- und Basketballanlage von Weltklasse in St. Louis, Missouri, anzubieten. Die Vereinbarung sieht vor, dass der neue, hochmoderne Chesterfield Sports Complex die selbst entwickelten und vollautomatischen Kameras von STAIDIUM im gesamten 97.000 Quadratmeter großen Komplex installiert. Diese Kameras von STAIDIUM U.S. nutzen KI, um das Geschehen auf dem Spielfeld zu verfolgen, Videos in Echtzeit zu erfassen und zu streamen, sowie Grafiken und Statistiken zur Steigerung des Nutzererlebnisses einzufügen - dies alles geschieht ohne jegliche manuelle Interaktion. Die Kameras werden auf neun Basketball- und 18 Volleyballplätzen installiert und können somit Streams von den mehr als 65 Tausend Spielen pro Jahr übertragen, die in dem Sport-Komplex stattfinden. Im Rahmen der Partnerschaft hat STAIDIUM die Streaming-Rechte für die im Chesterfield Sports Complex stattfindenden Veranstaltungen erworben. Darüber hinaus wird die Chesterfield Sports Association an den Einnahmen aus den STAIDIUM-Übertragungen beteiligt. "Wir freuen uns sehr, durch die Partnerschaft mit der Chesterfield Sports Association ein Ausrufezeichen hinter ein äußerst erfolgreiches erstes Jahr von STAIDIUM zu setzen", so Dave Cochran, Managing Director von STAIDIUM U.S. "Alles am Chesterfield Sports Complex ist hochmodern, so dass unsere KI-Kameras perfekt geeignet sind, um Fans, Scouts und Trainern im ganzen Land den Veranstaltungsort und seine Events zu präsentieren." Der Chesterfield Sports Complex wird jährlich von mehr als 600.000 Menschen besucht, darunter auch Zuschauer zahlreicher lokaler, regionaler und nationaler Turniere. Die Streams von STAIDIUM, die von dort gesendet werden, werden auf STAIDIUM.net verfügbar sein. "Wir freuen uns sehr, diese neue Partnerschaft mit STAIDIUM zu beginnen. Was STAIDIUM in die Sport-Streaming-Branche einbringt, ist modernste Technologie. Diese Partnerschaft wird es Eltern und Verwandten ermöglichen, ihre Liebsten beim Training und bei den Spielen zu sehen, wenn sie nicht persönlich anwesend sein können", sagte Stuart Duncan, Executive Director, Chesterfield Sports Association. Um mehr über STAIDIUM U.S. zu erfahren, besuchen Sie: https://staidium.com. Über SPORTTOTAL AG / STAIDIUM U.S.

STAIDIUM U.S. ist eine einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG mit Sitz in Köln. Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv in Deutschland ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC RAVENOL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem für die Deutsche Telekom betriebenen Medienhaus "FORTY10" mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für MagentaTV übertragen. Über die Chesterfield Sports Association

ST. LOUIS' WELTKLASSE-JUGENDVOLLEYBALL- UND BASKETBALLANLAGE

Der 97.000 Quadratmeter große Sportkomplex verfügt über 9 Basketballplätze, die in 18 Volleyballplätze umgewandelt werden können, um Turniere jeder Stufe und Größe für eine Reihe von Sportarten, einschließlich Gymnastik, Kampfsportarten und mehr, zu veranstalten. Die erstklassige Anlage kann gemietet werden, um Sportveranstaltungen, Geburtstagsfeiern und vieles mehr auszurichten. Neben der Präsentation einer eigenen Basketball-Liga und Kliniken vertreten unsere Mieter einige der besten Basketball- und Volleyball-Athleten in der Region und im ganzen Land. Kontakt

SPORTTOTAL AG

Am Coloneum 2

50829 Köln

Tel: +49 (0) 221 7 88 77 0

E-Mail: investorrelations@sporttotal.com



12.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com