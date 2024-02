Tesla: Chance von 57,92 Prozent p.a.!

Obwohl die Zulassungszahlen für Elektroautos weltweit weiter steigen, schwächt sich das Wachstum ab. Für den Autostaat Deutschland prognostiziert der Lobbyverband VDA sogar einen Rückgang bei Elektrofahrzeugen um 14 Prozent. Es wäre der erste Rückgang, seit das Kraftfahrt-Bundesamt Elektroautos in seine Zulassungsstatistik einbezieht. Selbst Elon Musk, der mit Tesla durch die „Produktionshölle“ ging und mittlerweile ein Mainstream-Hersteller ist, würde heute wahrscheinlich nicht viel Zeit seines Lebens damit verbringen, einen Elektroautohersteller aufzubauen. Ganz einfach, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Der Aufstieg von Tesla erfolgte zu einer Zeit, als das Geld noch billig war und Elektroautos für traditionelle Autohersteller immer noch ein nettes Großstädter-Gimmick waren. Jetzt ist der Wettbewerb härter, Kredite teurer und die Technologie ausgereifter. Wer heute noch hinterherhinkt, muss einen hohen Preis zahlen, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Zum Chart

Nach dem Erreichen des partiellen Tiefs am 6. Januar 2023 bei 101,81 bildete der Aktienkurs eine Seitwärtsrange auf höherem Niveau aus. Nach oben hin scheint der Kursverlauf ob der herausfordernden Bewertung bei gleichzeitigem Preiskampf gedeckelt zu sein. Setzt sich bei den Aktionären von Tesla die Überzeugung durch, dass der Marktführer im Segment Elektroautos sich nicht von einem klassischen Autobauer unterscheidet, sollte ein Angleichungsprozess der erwarteten KGVs die Folge sein. Für 2024 weist Tesla aktuell ein erwartetes KGV von 67,91 aus, jenes von Volkswagen liegt zum Vergleich bei 4,07. Der Kursverlauf von Tesla hat auch auf die gestiegene Konkurrenz des chinesischen Autobauers BYD reagiert und seit Mitte September 2023 eine Abwärtssequenz ausgebildet. Besonders stark fiel der Kursverlust ab dem 28. Dezember 2023 aus, wo in der Spitze ein Kursrückgang von rund 33 Prozent zu konstatieren ist. Die verschärfte Konkurrenz am Markt für Elektroautos macht es aber für das Management von Tesla immer schwieriger, die Wachstumsvorgaben zu erfüllen und gleichzeitig die Margen aufrechtzuerhalten. Es gibt jedoch genug Marktteilnehmer, die den Kurs von Tesla auf dem aktuellen Niveau stabilisieren.