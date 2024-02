EUR/AUD: Erneute Abfuhr

Noch immer steckt das Paar EUR/AUD seit Mitte August letzten Jahres in einem intakten Abwärtstrend fest, innerhalb dessen fand der Wert um 1,6225 AUD einen vorläufigen Boden vor und konnte sich zuletzt wieder an die obere Trendbegrenzung bei 1,6675 AUD heranpirschen. Gestützt werden die Notierungen auf der Unterseite derzeit vom 200-Tage-Durchschnitt. Die Seitwärtskonsolidierung der letzten Tage könnte auf eine bullische Konsolidierung hindeuten, die im Anschluss zu einem Ausbruchsversuch führen könnte. Übergeordnet droht dem paar EUR/AUD allerdings immer noch die Auflösung einer SKS-Formation, sofern die aktuellen Jahrestiefs unterschritten werden.

Wer macht das Rennen?

Aktuell deutet alles auf einen bevorstehenden Ausbruchsversuch bei EUR/AUD hin, Anzeichen hierfür würden sich allerdings erst bei Tagesschlusskursen oberhalb von 1,6600 AUD ergeben. In der Folge könnten oberhalb von 1,6675 AUD Kursgewinne an 1,6845 AUD und damit die Verlaufshochs aus Herbst letzten Jahres erfolgen. Bleibt dieser Schritt aus und das Paar fällt unter seine Januartiefs von 1,6350 AUD zurück, dürfte sicherlich noch einmal die Horizontalunterstützung sowie Nackenlinie der SKS-Formation um 1,6225 AUD angesteuert werden. Aber erst unterhalb der aktuellen Jahrestiefs würde die Formation einer Aktivierung unterliegen, in der Folge würden sich rasch Kursverluste auf 1,5850 AUD einstellen. Hinweise für ein solches Szenario liegen derzeit aber nicht vor.