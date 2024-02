ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel hoch auf 87 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Saint-Gobain von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 87 Euro angehoben. Seit dem vergangenen Mai hätten sich die Volumenerwartungen am Markt für 2024 seinen niedrigeren Prognosen angenähert, schrieb Analyst Pierre de Fraguier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die niedrige Bewertung des Baustoffherstellers spiegele derweil die strukturellen Fortschritte unter dem neuen Management offenbar nicht wider. Dem Experten zufolge ist ein zyklischer Wendepunkt in Sicht. Er traut den Franzosen mittelfristig eine über der eigenen Planung liegende Erholung der Margen zu./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 00:19 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

