ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Sector Perform' - Ziel 145 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Das Ergebnis je Aktie des Flugzeugbauers liege über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dagegen liege der erstmalige Ausblick auf 2024 hinsichtlich Barmittelzufluss und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) unter den Erwartungen./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 03:57 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2024 / 03:57 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------